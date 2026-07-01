Wie Selbstständige ihre Krankenversicherung richtig durchrechnen

Eine fundierte Entscheidung zur Krankenversicherung beginnt mit der eigenen Rechnung, nicht nur mit dem Vergleichsportal. Vergleichsrechner liefern eine Spalte mit dem heutigen Beitrag, blenden aber die Steuerwirkung, die Beitragsbemessung der freiwilligen GKV und die Langfristkosten aus. Wer als Selbstständiger eine belastbare Grundlage haben will, sollte die wichtigsten Werte einmal selbst durchrechnen. Dieser Beitrag zeigt, welche das sind und wie sie zusammenwirken. Der Aufwand am Anfang erspart oft zehn Jahre Unsicherheit später. Wer einmal verstanden hat, wie sich Gewinn, Steuersatz und Bemessungsgrundlage in der eigenen Lage verhalten, kommt zu klareren Entscheidungen als jemand, der nur eine Rangliste von Monatsbeiträgen vor sich hat.

Warum die Eigenrechnung wichtiger ist als der Online-Vergleichsrechner

Tarifrechner sind ein guter Einstieg, aber sie lassen drei Faktoren weg, die für die echte Bilanz entscheidend sind.

die individuelle Steuerlast: Der absetzbare Anteil eines PKV-Beitrags wirkt nur in der Höhe des persönlichen Grenzsteuersatzes

die Beitragsbemessung in der freiwilligen GKV: Ein Selbstständiger mit 80.000 Euro Gewinn zahlt in der GKV einen anderen Beitrag als jemand mit 35.000 Euro Gewinn

die Langfristbetrachtung: Beitragssteigerungen, Familienplanung, Tarifwechsel-Optionen.

Wer Werkzeuge sucht, die die Berechnungen abnehmen, findet auf selbststaendig-pkv.de eine Sammlung von Spezialrechnern für die einzelnen Schritte: GKV-Beitrag, PKV-Beitrag, Langfristvergleich und steuerliche Wirkung lassen sich dort einzeln durchrechnen.

Welche Werte am Anfang stehen müssen

Ohne diese Werte funktioniert keine Rechnung. Sie sollten vor jeder Berechnung schriftlich vorliegen, nicht aus dem Kopf.

Die GKV-Beitragsberechnung Schritt für Schritt

Die freiwillige GKV bemisst den Beitrag am Gewinn, aber innerhalb gesetzlich festgelegter Grenzen. Geregelt ist das in § 240 SGB V. Für Selbstständige gibt es eine Mindestbemessungsgrundlage und eine Höchstgrenze. Anders als bei Angestellten gibt es keinen Arbeitgeberzuschuss nach § 257 SGB V, der gesamte Beitrag ist Eigenleistung. Das ist einer der häufigsten Rechenfehler beim Vergleich mit der Angestellten-Situation.

Der Beitragssatz ist klar: 14,6 Prozent allgemeiner Beitragssatz plus durchschnittlich 2,9 Prozent Zusatzbeitrag, zusammen 17,5 Prozent. Wer Krankengeld einschließen will, bleibt beim allgemeinen Satz. Wer den ermäßigten Beitragssatz wählt (ohne Krankengeldanspruch), spart 0,6 Prozentpunkte und verliert die Krankengeldleistung. Hinzu kommt die Pflegeversicherung mit 3,6 Prozent (mit Kind) oder 4,2 Prozent (kinderlos).

Die Berechnung läuft so:

Monatlicher Gewinn mal Beitragssatz ergibt den Monatsbeitrag, gedeckelt durch die Beitragsbemessungsgrenze und nach unten durch die Mindestbemessung.

Die Berechnung läuft vereinfacht so: Die beitragspflichtigen monatlichen Einnahmen werden mit dem jeweiligen Beitragssatz multipliziert. Nach oben ist die Berechnung durch die Beitragsbemessungsgrenze begrenzt, nach unten durch die Mindestbemessungsgrundlage. Wer 5.000 € Gewinn pro Monat erzielt, zahlt für Kranken- und Pflegeversicherung je nach Krankengeldanspruch, Zusatzbeitrag und Pflegeversicherungsstatus schnell rund 1.000 € oder mehr. Wer 2.000 € Gewinn erzielt, zahlt dagegen nicht den Mindestbeitrag, sondern grundsätzlich Beiträge auf Basis dieser 2.000 €, weil dieser Betrag oberhalb der Mindestbemessungsgrundlage liegt.

Wer also in einem Anlaufjahr nur wenig verdient, zahlt sehr wenig in der GKV.. Bei der Höchstgrenze gilt umgekehrt die Beitragsbemessungsgrenze, die für 2026 bei rund 5.812 Euro pro Monat liegt. Wer mehr verdient, zahlt für den Anteil oberhalb dieser Grenze keinen weiteren GKV-Beitrag mehr.

Die PKV-Beitragsberechnung mit Steuerwirkung

Die PKV rechnet nicht prozentual, sondern nach Alter, Gesundheit und gewähltem Leistungsumfang. Der Einstiegsbeitrag liegt für einen 35-jährigen gesunden Selbstständigen in einem soliden Komfort-Tarif bei rund 510 Euro pro Monat, dazu eine separate Pflegeversicherung. Wer Vorerkrankungen hat, zahlt einen Risikozuschlag. Wer einen höheren Leistungsumfang wählt, zahlt entsprechend mehr.

Die steuerliche Wirkung ist über § 10 Abs. 4 EStG geregelt. Der absetzbare Anteil liegt bei einem typischen Komfort-Tarif bei rund 79 Prozent des Gesamtbeitrags. Premium-Bausteine wie Chefarzt oder Einbettzimmer fallen aus dem Abzug heraus. Wer den eigenen Grenzsteuersatz nicht kennt, findet ihn im letzten Einkommensteuerbescheid oder kann ihn aus dem Gewinn überschlagen.

Welche Absicherungsgrenzen sinnvoll sind

Beim Tagessatz für das Krankentagegeld gilt eine einfache Faustregel: Er sollte den realen monatlichen Bedarf decken, nicht das gesamte Bruttoeinkommen. Wer 5.000 Euro Gewinn macht und davon 3.000 Euro für Lebenshaltung und Fixkosten braucht, kalkuliert sinnvoll mit einem Tagessatz von rund 100 Euro. Das ergibt 3.000 Euro monatlichen Schutz, ohne dass das Krankentagegeld den vollen Gewinn ersetzt.

Beim Selbstbehalt in der PKV ist die richtige Höhe die, die mit der vorhandenen Rücklage zusammenpasst. Wer einen Notgroschen von einem Monatsgewinn hat, sollte den Selbstbehalt niedrig halten. Wer Rücklagen für sechs Monate aufgebaut hat, kann mit einem höheren Selbstbehalt deutlich Beitrag sparen, ohne sich finanziell zu überfordern.

Bei der Bemessung des Tagessatzes lohnt ein zweiter Blick auf die Pflegeversicherung. In der PKV ist die private Pflegepflichtversicherung getrennt vom Krankenversicherungsvertrag, läuft aber meist beim selben Anbieter. Der Beitrag liegt für einen 35-Jährigen typischerweise zwischen 70 und 100 Euro pro Monat. Dieser Posten muss in jeder Vergleichsrechnung mitgeführt werden, weil er sonst die Bilanz schönt.

Ein dritter Wert, den viele übersehen: der Beitragsentlastungstarif. Wer zusätzlich monatlich einen Betrag anspart, der im Alter den laufenden Beitrag senkt, kann seine Belastung in den späten Jahren deutlich planbarer machen. Bei einem 35-Jährigen ist ein Spartopf für 200 Euro Entlastung im Alter mit rund 80 bis 100 Euro Monatsbeitrag erreichbar. Diese Zahlen sind keine Online-Standardausgabe, sondern verlangen eine individuelle Tarifkalkulation.

Hilfreich für die eigene Plausibilitätsprüfung ist eine einfache Hochrechnung. Dabei sollte man jedoch nicht den heutigen Gesamtbeitrag pauschal mit einem festen Prozentsatz fortschreiben. In der Regel betrachtet man vor allem den reinen Krankenversicherungsbeitrag. Pflegepflichtversicherung, Krankentagegeld, Beitragsentlastungsbausteine oder Zusatzbausteine folgen eigenen Regeln und sollten separat bewertet werden.

Eine solche Hochrechnung zeigt daher keine exakte Zukunftsprognose, sondern lediglich eine mögliche Beitragsentwicklung in heutiger Kaufkraft und unter vereinfachten Annahmen. Entscheidend ist deshalb nicht nur der Beitrag in 20 oder 30 Jahren, sondern ob der Tarif heute solide kalkuliert ist, wie stark Alterungsrückstellungen wirken und welche Entlastungsmechanismen für das Alter eingeplant werden. So wird aus einer reinen Beitragszahl eine realistische Gesamtbetrachtung.

Fazit

Eine belastbare Entscheidung steht und fällt mit der Validität Ihrer Daten und Rechenwege. Wer seinen Gewinn realistisch ansetzt, den eigenen Steuersatz kennt, die Familiensituation einbezieht und die Vorerkrankungen ehrlich aufnimmt, hat eine Grundlage, die ein Vergleichsrechner allein nicht liefert.