SK hynix Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,43 % - 01.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von -5,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,68 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SK hynix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +184,75 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um -1,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +189,22 % erlebt.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,67 % 1 Monat +9,26 % 3 Monate +184,75 % 1 Jahr +189,22 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 01.07.2026, 08:52 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,06 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,14 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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