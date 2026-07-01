ITM Power Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 01.07.2026

Die ITM Power Aktie notiert aktuell bei 1,5850€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,00 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0660 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +17,43 %, geht es heute bei der ITM Power Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ITM Power in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +129,23 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +11,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +127,80 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,35 % 1 Monat -27,48 % 3 Monate +129,23 % 1 Jahr +77,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 01.07.2026, 08:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursimpulse bei ITM Power. Kernpunkte: regulatorischer Fortschritt (SAU-Bericht positiv, CMA-Deadline 30.06.2026) und Finalisierung des Grant Funding Agreement; Unterzeichnung wird erwartet. Zudem verstärkt Berenberg das Potenzial durch Rheinmetall, erhöht das Kursziel auf 200p und sieht langfristig mehrere hundert dezentrale 50MW‑Anlagen sowie eine 1‑GW‑Fertigungslinie als Treiber. Investoren hoffen auf Auftrags- und Produktionsausbau.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,70 %. Plug Power notiert im Plus, mit +1,56 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +0,28 %.

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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