Xiaomi Aktie heute im Plus (2,5150€) - 01.07.2026

Mit einer Performance von +2,63 % konnte die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,5150€, mit einem Plus von +2,63 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kurs der Xiaomi Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -30,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -3,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -43,99 %.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,51 % 1 Monat -20,79 % 3 Monate -30,61 % 1 Jahr -62,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 01.07.2026, 08:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Xiaomis Kursentwicklung und Bewertung. Im Fokus stehen ein weiter fallender Aktienkurs trotz Buyback, abwärts angepasste Gewinnaussichten, Produktionskürzungen bei Smartphones (bis zu 30%) und sinkende Auslieferungsziele (Jahresziel 550.000). Der Kurs um rund 2,4 € wird als Jahrestief diskutiert; Debatten drehen sich um Zukunftsprognosen, Chart-Interpretationen und Wachstumsmeldungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,67 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,26 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,44 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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