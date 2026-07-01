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    AKTIEN IM FOKUS

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    Nike-Ausblick lastet etwas auf Adidas und Puma

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas und Puma erwartet Kursrückgang durch Nike
    • Nike nachbörslich rund 3 Prozent schwächer
    • Vorsichtige Prognose von Nike erschwert Erholung
    AKTIEN IM FOKUS - Nike-Ausblick lastet etwas auf Adidas und Puma
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien der deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch mit Kursabgaben. Grund für diese Annahme ist eine zurückhaltende Umsatzprognose des US-Kontrahenten Nike .

    Nike-Aktien hatten im nachbörslichen Handel nach den am Dienstagabend veröffentlichten Daten gut drei Prozent verloren. Adidas-Anteile gaben daraufhin im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 0,7 Prozent nach und Puma um 0,9 Prozent.

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    Nike-Finanzchef Matthew Friend sprach zur Zahlenvorlage von einem "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld". Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs konstatierte, dass sich die Umsatzerholung erneut verzögere.

    Der vorsichtige Tenor mit Blick voraus überlagere positive Faktoren im abgelaufenen Quartal. Die Anleger müssten Geduld mitbringen./bek/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 34,82 auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 41,62 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +21,07 %/+130,61 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des frühen WM‑Aus auf adidas: mögliche kurzfristige Kursrückgänge, Debatten über entgangene Trikotumsätze versus Kosteneinsparungen durch verlorene DFB‑Deals, Bewertung und Rückkäufe/Governance, Sponsoring‑Diversifizierung als fundamentale Stabilisierung sowie erste technische Warnsignale.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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