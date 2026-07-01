RBC stuft BP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich einiger Änderungen im obersten Management mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Das letzte offizielle Strategie-Update des Ölkonzerns vom Februar 2025 hätten sechs Führungskräfte verantwortet, von denen vier das Unternehmen bereits verlassen hätten oder Berichten zufolge vor dem Abschied stünden, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch. Für BP gehe es nun darum zu eruieren, ob die verbleibende Führungsriege noch für eine Fortsetzung des Turnarounds ausreiche. Für die Aktionäre - auch für potenzielle - stelle sich die Frage, ob es sich lohnt, diese turbulente Zeit und die damit verbundene Unsicherheit mitzumachen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 01:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 01:46 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 5,415EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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