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    The Payments Group Holding legt Geschäftsbericht 2025 vor und erläutert die Perspektiven

    The Payments Group Holding legt Geschäftsbericht 2025 vor und erläutert die Perspektiven
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    Frankfurt am Main (IRW-Press/30.06.2026) - +++ Pressemitteilung +++

    The Payments Group Holding legt Geschäftsbericht 2025 vor und erläutert die Perspektiven

    * Verlust in 2025 im Rahmen der Prognosen
    * Substanzielles Beteiligungsportfolio und weitere werthaltige Vermögenswerte
    * Fortschritte bei den Gesprächen mit der SGT-Gruppe zur Realisierung der bedeutenden Finanzforderungen der The Payments Group Holding
    * Strategische Neupositionierung unter Rückbesinnung auf die Wurzeln mit Fokus auf Artificial Intelligence und BioTech
    * Umfirmierung in German Tech Holding (GTH)

    Frankfurt am Main, 30. Juni 2026 – Die The Payments Group Holding ("PGH"), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat im Geschäftsjahr 2025, einem Jahr des Umbruchs und der Weichenstellungen, einen Verlust im Rahmen ihrer Prognosen in Höhe von 1,8 Mio Euro oder 18 Cent pro ausstehende Aktie erlitten. Der Buchwert des Eigenkapitals beläuft sich auf 11,8 Mio. Euro oder 1,03 Euro pro ausstehende Aktie. Die PGH hält unverändert 34.901.800 eigene Aktien. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie einschließlich nicht bilanzierter Werte dürfte auf Basis der derzeit ausstehenden 11.400.000 Aktien nach Ansicht der PGH bei mehr als 1,50 Euro liegen und damit deutlich über dem aktuellen Börsenkurs. Die Gesellschaft arbeitet aktiv an der Realisierung dieser Vermögenswerte. Im Fokus stehen dabei die 35%-Beteiligung an der mit Wachstumsambitionen im Luxury-Property-Auktionsmarkt ausgestatteten AuctionTech sowie werthaltige Forderungen gegenüber der SGT Capital‑Gruppe in Höhe von aktuell 6,2 Mio. Euro.

    Seit dem 27. März 2026 führen die SGT Capital-Gruppe und die PGH Gespräche über eine mögliche Beilegung ihrer Streitigkeiten. Beide Seiten streben eine einvernehmliche Lösung aller strittigen Punkte an. Gegenstand der Gespräche ist unter anderem ein Konzept für einen klaren Mechanismus zur Begleichung der Forderungen der PGH. Es wurde vereinbart, bis zum Abschluss einer endgültigen Vereinbarung Vertraulichkeit zu wahren. Angesichts der in den letzten Monaten erzielten Fortschritte geht die PGH davon aus, diese Gespräche im Laufe des Sommers zum Abschluss zu bringen.

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