XPeng überrascht mit Rekordzahlen – und enthüllt den nächsten KI-Schritt

Besonders dynamisch entwickelte sich das Modell GX. Von diesem Fahrzeug wurden im Juni 6.739 Einheiten ausgeliefert. Gleichzeitig lief das 10.000. Fahrzeug der Baureihe vom Band.

Der chinesische Elektroautohersteller XPeng hat im zweiten Quartal 2026 deutlich zugelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, lieferte es zwischen April und Juni insgesamt 103.295 Fahrzeuge aus. Allein im Juni erreichte XPeng 40.126 Auslieferungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die Aktie von XPeng ging es am Dienstag in Hongkong kräftig nach oben. Das Papier beendete den Handel mit einem Aufschlag von 6,86 Prozent. Während die Börsen am Mittwoch geschlossen bleiben, setzt sich die positive Tendenz in den USA fort. Nach einem Kursgewinn von 3,44 Prozent zum Handelsschluss an der New Yorker Börse legt die Aktie im Overnight-Handel weitere 0,83 Prozent zu.

Neuer MONA L03 startet im Juli

Für weiteres Wachstum soll die nächste Modelloffensive sorgen. XPeng will den neuen MONA L03 am 2. Juli in China vorstellen. Am selben Tag soll auch der Vorverkauf beginnen. Der globale Marktstart ist noch für Juli vorgesehen.

Das Unternehmen baut damit seine Produktpalette weiter aus. XPeng zählt zu den größten chinesischen Herstellern intelligenter Elektrofahrzeuge und konzentriert sich auf technikaffine Verbraucher.

Klimabilanz rückt in den Fokus

Nach Angaben des Konzerns haben die von Januar bis Juni 2026 ausgelieferten Elektrofahrzeuge das Potenzial, über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg mehr als 2,66 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor einzusparen.

XPeng vergleicht diesen Effekt mit der Kohlenstoffaufnahme von 43,92 Millionen jungen Bäumen innerhalb von 10 Jahren.

XPeng präsentiert neue KI-Technologie

Parallel zu den starken Verkaufszahlen treibt das Unternehmen seine Forschung im Bereich autonomes Fahren voran. Auf einem Workshop der Konferenz CVPR 2026 in Denver stellte Xianming Liu, Leiter des General Intelligence Center von XPeng, erstmals den vollständigen technischen Fahrplan des sogenannten World Models des Unternehmens vor.

Liu erklärte, dass "vorausschauendes Denken" kontrollierbare Generierung und langfristige Vorhersagen die drei unverzichtbaren Fähigkeiten eines leistungsfähigen World Models seien. Diese seien die Grundlage für den Einsatz der Technologie im autonomen Fahren.

Fahrzeuge sollen vorausdenken

Nach Darstellung des Unternehmens soll die neue Technologie namens X-Mind Fahrzeugen ermöglichen, Verkehrssituationen bereits vor einer Handlung intern zu simulieren. Statt lediglich auf aktuelle Umgebungsdaten zu reagieren, sollen die Systeme mögliche Entwicklungen im Straßenverkehr vorwegnehmen und Entscheidungen darauf aufbauen.

XPeng sieht darin einen wichtigen Schritt weg von rein reaktiven Fahrassistenzsystemen hin zu einer menschenähnlichen Form der Entscheidungsfindung. Gemeinsam mit den bereits vorgestellten Frameworks X-World und X-Foresight soll X-Mind die Grundlage für eine neue Generation physischer Künstlicher Intelligenz bilden.

Forschung und Serienfertigung im Fokus

Der Konzern betonte, dass die Weiterentwicklung seiner KI-Modelle und deren spätere Serienanwendung zu den zentralen strategischen Zielen gehören. Mit steigender Leistungsfähigkeit der eigenen Systeme sollen die Technologien künftig nicht nur im Fahrzeug, sondern auch in weiteren Bereichen der verkörperten Künstlichen Intelligenz eingesetzt werden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die XPeng ADR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 11,84EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 09:26 Uhr) gehandelt.

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