Nemetschek-Aktie: HCSS-Übernahme erfolgreich abgeschlossen
Mit der Übernahme von HCSS setzt die Nemetschek Group einen strategischen Meilenstein und stärkt ihr globales Angebot für digitale Bau- und Projektsteuerung.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Nemetschek Group schloss die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists, LLC (HCSS) zum 1. Juli 2026 formell ab.
- HCSS ist ein führender Baumanagementsoftware-Anbieter aus Texas mit über 4.000 Kunden, ca. 550 Mitarbeitenden, einem Umsatz von rund 215 Mio. USD im Jahr 2025, ARR-Wachstum ca. 21% und EBITDA-Marge ca. 40%.
- HCSS gehört künftig zum Segment Build & Construct der Nemetschek Group; das kombinierte Segment deckt den gesamten Baulebenszyklus ab und soll das adressierbare Marktpotenzial bis 2028 auf rund 12 Mrd. USD erhöhen.
- Im Zuge der Transaktion entstehen erhebliche Synergien durch Cross-Selling, bessere Vernetzung von Büro und Baustelle sowie beschleunigte KI-Innovationen; HCSS soll portfolioweit international wachsen, auch außerhalb Nordamerikas.
- Thoma Bravo erwirbt rund 28% Minderheitsanteil am Build-&-Construct-Segment, Nemetschek hält ca. 72%; die bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS wurden refinanziert, wodurch sich die Nemetschek-Nettoverschuldung um ca. 450 Mio. Euro erhöht.
- CEO Yves Padrines bezeichnet den Abschluss als neues Kapitel und betont, dass HCSS eine einzigartige KI-Technologie und loyalen Kundenstamm ins Unternehmen bringt; Build & Construct bleibt vollständig integriert und wird von der Nemetschek Group gesteuert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Nemetschek ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 54,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,30 % im
Plus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 54,35EUR das entspricht einem Minus von -0,28 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.906,26PKT (0,00 %).
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