SMAG IPO-Preisband und Angebotsstruktur enthüllt – Börsengang steht an
SMAG bereitet den Sprung an die Börse vor: Ein wachstumsstarker Spezialist für mobile Mastsysteme plant seinen IPO mit klarer Preisrange, Zeitplan und Investitionszielen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Preisspanne für den Börsengang: 46,00 EUR bis 54,00 EUR je Aktie; endgültiger Preis wird im Bookbuilding (2.–8. Juli 2026) festgelegt.
- Angebotsstruktur: bis zu 650.000 neu ausgegebene Aktien (Kapitalerhöhung), bis zu 1.800.000 bestehende Aktien vom verkaufenden Aktionär SMAG Group GmbH sowie bis zu 367.500 zusätzliche Aktien (Greenshoe/Mehrzuteilungsoption, ca. 15 %).
- Gesamtangebotsvolumen: zwischen ca. 129,6 Mio. EUR und 152,1 Mio. EUR (bei voller Ausübung der Greenshoe-Option); Mittelwert-basiertes Volumen ~140,9 Mio. EUR; Marktkapitalisierung rund 282,5 Mio. EUR.
- Eigentümerstruktur & Lock‑ups: Nach dem IPO (bei voller Greenshoe‑Ausübung) hält AEQUITA über den verkaufenden Aktionär ca. 50,1 %, der Streubesitz beträgt ca. 49,9 %; übliche Lock‑up‑Vereinbarungen (erst 6 Monate plus optionale weitere 6 Monate).
- Zeitplan und Börsnotierung: Angebotsfrist voraussichtlich 2.–8. Juli 2026; erwarteter erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) um den 13. Juli 2026; Ticker 1SMA (ISIN DE000A42FR12).
- Nettoerlösverwendung & Geschäft: angestrebter Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung rund 30,5 Mio. EUR zur Finanzierung von Automatisierung, Ausbau der Produktionskapazitäten (Standort Salzgitter >20.000 m² bis Ende 2027), internationalem Vertriebsausbau sowie Stärkung des Working Capital; SMAG ist ein Hersteller missionskritischer mobiler Mastsysteme für Verteidigungsanwendungen mit einem Gesamtauftragsbestand von etwa 1,4 Mrd. EUR und rund 170 Mitarbeitern.
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