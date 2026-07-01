Vergiss SAP, ServiceNow & Co.: Diese deutsche Software-Aktie ist jetzt ein Kauf!

Trotz inzwischen attraktiver Unternehmensbewertungen und einer ganzen Reihe von Quartalszahlen, welche die KI-Disruptionssorgen widerlegen, tun sich Aktien aus der Software- und Clouddienstleistungsbranche mit einer nachhaltigen Erholung schwer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zwar zeigen Titel wie Microsoft, SAP und ServiceNow immer wieder vielversprechende Gegenbewegungen, doch die werden von Anlegerinnen und Anlegern immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt – und in Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte umgeschichtet, deren Rallyechancen angesichts steigender Bewertungen und technischer Extremzustände aber schwinden.

... Nemetschek bietet jetzt eine erstklassige Einstiegschance

Ein bislang noch weniger beachtetet Wert innerhalb der deutschen Software-Branche ist der Spezialist für Architektur- und Bausoftware Nemetschek. Diese Nische dürfte langfristig nur schwer durch KI-gecodete Software zu ersetzen sein, weil sie beispielsweise auch baurechtlichen Ansprüchen genügen muss. Die TecDAX-Aktie handelt daher jetzt mit einer aussichtsreichen Einstiegschance.

Gegenbewegung wird wahrscheinlicher

Wie die gesamte Branche auch handelt Nemetschek in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Fairerweise waren für die heftigen Kursverluste in den vergangenen Monaten aber nicht nur KI-Sorgen, sondern auch eine unvernünftig hohe Unternehmensbewertung verantwortlich. Genau dieser Umstand wurde durch den Einbruch um über 60 Prozent jetzt korrigiert.

Mit Blick auf den Kursverlauf handelt die Aktie unverändert in einem intakten Abwärtstrend. Seit dem Jahreswechsel liegt ein Trendkanal mit einer Breite von etwa 15 Euro vor. An dessen Unterkante ist Nemetschek jetzt angelangt. Das birgt zwar das Risiko eines Ausbruchs nach unten, da die Aktie aber gleichzeitig auf die Unterstützung bei 50 Euro trifft, ist die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung zur Abwärtstrendoberkante jetzt höher.

Bullishe Divergenzen sorgen für Erholungschancen

Für eine Erholung der Aktie gibt es aus technischer Perspektive aber noch mehr Gründe. In den Indikatoren RSI und MACD liegen inzwischen mehrmonatige bullishe Divergenzen vor. Obwohl die Aktie weiter gefallen ist, handeln sowohl der Relative-Stärke-Index als auch der Trendstärkeindikator MACD in Aufwärtstrends. Das gilt als Vorbote von Trendwendebewegungen.

Während sich der RSI von überverkauften Niveaus befreien und in den neutralen Bereich gestiegen ist, zeigt der MACD unter der Nulllinie liegend zwar noch einen intakten Abwärtstrend an. Er hat sich aber bereits über die Signallinie verbessert, was nachlassenden Verkaufsdruck bedeutet. Das genügt nach anhaltenden Abwärtsphasen häufig bereits für eine Erholung.

Platz nach oben, gut abgesichert nach unten

Platz hat die Aktie zunächst bis 60 Euro. Hier verläuft neben einem Horizontalwiderstand auch die 50-Tage-Linie. Deren Überwinden würde eine erstes prozyklisches Kaufsignal bedeuten. Wenig darüber würde Nemetschek dann auf die Trendkanaloberkante treffen mit der Option, diesen nach oben zu verlassen. Prozyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger waren auf einen nachhaltigen Ausbruch.

Zur Unterseite ist die Aktie bei 50 und etwa 46 Euro durch mehrjährig verlaufende Unterstützungen abgesichert. Erst Kurse darunter würden die Chancen auf eine Erholung wieder vereiteln. Das rechtfertigt jetzt auch einen antizyklischen Einstieg.

Fazit: Attraktive Bewertung = rundes Gesamtpaket

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Nemetschek zum 23-Fachen der in diesem Jahr erwarteten Gewinne. Das liegt zwar deutlich über dem Niveau des US-amerikanischen Mitbewerbers Autodesk (15,4) geht aber noch in Ordnung und liegt um mehr als die Hälfte niedriger als das 10-Jahres-Mittel von 55,5. Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis ist mit einem Wert von 1,0 (laut MarketScreener) günstig. Darüber hinaus bietet die Aktie eine Cashflow-Rendite von 6,1 Prozent, die 2027 auf 7,7 Prozent ansteigen soll. Da Nemetschek nur mit rund dem 0,3-Fachen des EBITDA verschuldet ist, bedeutet das hohe Mittelzuflüsse, die Anlegerinnen und Anleger entweder in Form einer steigenden Dividende oder Aktienrückkäufen zugutekommen können.

Damit bietet die Nemetschek-Aktie Anlegerinnen und Anlegern jetzt eine attraktive Einstiegschance bestehend aus technischen Trendwendewendesignalen und einer moderaten Unternehmensbewertung mit Aufwärtspotenzial – das wird von Analystinnen und Analysten auf nicht weniger als 68,8 Prozent (mittleres Kursziel: 89,62 Euro) geschätzt. Wer etwas Geduld mitbringt, könnte hier mittelfristig einen guten Treffer landen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,49 € , was eine Steigerung von +4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!