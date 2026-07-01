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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax kommt nicht recht vom Fleck

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kaum bewegt nach dem starken Handelstag
    • Stockende Verhandlungen USA und Iran belasten Märkte
    • Mangel an Impulsen vor Quartalsbilanzen bremst
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax kommt nicht recht vom Fleck
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch beim Dax nicht viel getan. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen an kursbewegenden Impulsen.

    Der Leitindex Dax lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent im Plus bei 25025 Zählern. Der die mittelgroßen Börsentitel umfassende MDax legte 0,2 Prozent auf 31.879 Punkte zu.

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    Seit Mitte Juni pendelt der Dax in einer Spanne von etwa 24.600 bis 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch"./bek/stk





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