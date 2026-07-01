SILTRONIC AG Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 01.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +6,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +0,62 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,20€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SILTRONIC AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +51,91 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -8,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,08 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +65,89 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,61 % 1 Monat -22,08 % 3 Monate +51,91 % 1 Jahr +100,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 01.07.2026, 09:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Perspektiven der SILTRONIC-Aktie. Nach dem Kursanstieg diskutieren Anleger Gewinnmitnahmen. Jefferies senkte das Kursziel auf 100 EUR. Debatte um KI-/Chipindustrie-Nachfrage, Waferbedarf (Automobil, KI), Lagerbestände, Produktionsauslastung, Verträge und globale Spotpreise. Charttechnisch werden Muster wie SKS diskutiert.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,83 Mrd.EUR € wert.

Nach dem starken Dienstag tut sich beim Dax zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das dürfte auch die Aktienmärkte bremsen. Der frühbörsliche Indikator X-Dax …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +0,33 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.