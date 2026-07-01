ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax kommt nicht vom Fleck
- Dax bleibt nach starkem Vortag weiter lethargisch
- Verhandlungen USA Iran stocken und dämpfen Märkte
- Rheinmetall stark, Siltronic stabilisiert Kurse
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch beim Dax nicht viel getan. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der Quartalsberichte an kursbewegenden Impulsen.
Der Leitindex Dax lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Minus bei 24.974 Zählern. Der die mittelgroßen Börsentitel umfassende MDax legte dagegen 0,2 Prozent auf 31.872 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein halbes Prozent.
Seit Mitte Juni bewegt sich der Dax zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch".
Aktien von Rheinmetall lagen an der Spitze des Dax mit einem Kursplus von knapp drei Prozent. Hier nutzten Schnäppchenjäger die niedrigeren Kurse zum Einstieg. In der vergangenen Woche waren die Papiere des Rüstungskonzerns auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gefallen.
Adidas gaben um 1,4 Prozent nach und Puma um 0,6 Prozent, belastet von vorsichtigen Aussagen des US-Kontrahenten Nike zur künftigen Umsatzentwicklung.
In der zweiten Reihe setzten die Papiere von Siltronic mit plus sieben Prozent die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Die Aktien des Wafer-Herstellers für die Chip-Industrie hatten zuvor stark nachgegeben.
LEG Immobilien gaben um ein Prozent nach, belastet von einer negativen Analyse des französischen Investmenthauses Exane BNP./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 34,70 auf Tradegate (01. Juli 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -13,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 47,73 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.425,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von +24,57 %/+67,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DAX.........am ,,Resist-25000-Tag"
DAX......... am ,,DanachDrama-Tag"
Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.