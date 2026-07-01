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    Dotcom-Vibes bei Chips

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    Burry spricht vom "Anfang vom Ende" – und shortet die heißesten KI-Wetten

    Der "Big Short“-Investor wettet gegen den KI-Hype – nicht nur bei Chips. Selbst ein überraschender Infrastrukturgewinner landet auf seiner Short-Liste.

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    Dotcom-Vibes bei Chips - Burry spricht vom "Anfang vom Ende" – und shortet die heißesten KI-Wetten
    Foto: DALL*E

    Michael Burry geht wieder auf Angriff – und diesmal trifft es nicht nur die üblichen KI-Lieblinge. Der aus "The Big Short" bekannte Investor erklärte am Dienstag, er habe erstmals eine Short-Position gegen Caterpillar aufgebaut. Ausgerechnet Caterpillar: ein Titel, mit dem Burry nach eigenen Angaben früher auf der Long-Seite immer gute Gewinne erzielt hatte. "Ich bin noch nie eine Leerverkaufsposition in Caterpillar eingegangen", schrieb er auf Substack. "Heute bin ich eine Leerverkaufsposition in Caterpillar eingegangen. In der Vergangenheit hat sich die Aktie für mich auf der Long-Seite immer hervorragend entwickelt."

    Der Zeitpunkt ist brisant. Caterpillar hat im ersten Halbjahr 2026 rund 86 Prozent zugelegt und zählt damit zu den stärksten Aktien im S&P 500. Anleger sehen den Baumaschinenkonzern zunehmend als Gewinner des weltweiten Ausbaus von KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Energieprojekten. Genau diese Neubewertung hält Burry inzwischen für überzogen. Er verkaufte Caterpillar nach eigenen Angaben bei 1.060,98 US-Dollar leer und verweist darauf, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis des Konzerns auf den höchsten Stand seit mindestens drei Jahrzehnten gestiegen sei.

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    Doch Caterpillar ist nur ein Teil seiner neuen Wette gegen den KI-Boom. Burry gab außerdem Short-Positionen bei Nvidia, Applied Materials, Tesla und dem iShares Semiconductor ETF (SOXX) bekannt. Nvidia habe er bei 198,09 US-Dollar leer verkauft, Applied Materials bei 729,40 US-Dollar, Tesla bei 416,22 US-Dollar und den Halbleiter-ETF bei 642,80 US-Dollar. Besonders hart attackiert er die Bewertung des Chipsektors. "Der SOXX selbst ist eine reine Form der Überbewertung in einem Index, eine Form, die selten vorkommt und als solche nie so leicht zu erkennen ist."

    Burrys These: Die Rallye bei Halbleitern und KI-nahen Aktien erinnert zunehmend an extreme Marktphasen. Der Philadelphia Semiconductor Index notiere etwa 65 Prozent über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt – ein Niveau, das laut Burry zuletzt während der Dotcom-Blase im Jahr 2000 erreicht wurde. Historisch seien auf ähnliche Konstellationen oft Rückgänge von 30 Prozent oder mehr bei Halbleiteraktien gefolgt.

    Auch die jüngsten Investitionspläne aus Südkorea sieht Burry nicht als Startschuss für den nächsten Schub, sondern als Warnsignal. Hohe Chip-Ausgaben hätten die Rallye zuletzt zusätzlich befeuert, doch für ihn markiert genau das eher den späten Teil des Zyklus. "Der unmittelbare Auslöser für die heutige Rallye sind die aus Korea angekündigten hohen Ausgaben. Nun, ich sehe das als den Anfang vom Ende", sagte Burry. "Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit."

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    Für Anleger ist Burrys neue Positionierung deshalb mehr als eine einzelne Short-Wette. Er stellt den gesamten KI-Infrastrukturtrade infrage: Caterpillar als Bau- und Energiegewinner, Nvidia und Applied Materials als Chipprofiteure, Tesla als Bewertungswette und der Halbleitersektor als überhitzter Indextrade. Burry muss damit nicht automatisch recht behalten. Aber seine Botschaft ist brutal klar: Was der Markt gerade als KI-Gewinner feiert, hält er inzwischen für zu heiß gelaufen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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