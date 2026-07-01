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    AB Foods

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    Billigkette Primark bekommt maues Konsumumfeld zu spüren

    Für Sie zusammengefasst
    • Primark meldet Umsatzrückgang auf Vergleichsfläche
    • AB Foods will Primark nach Jahrzehnten ausgliedern
    • AB Foods warnt vor Eintrübung im Zuckergeschäft
    AB Foods - Billigkette Primark bekommt maues Konsumumfeld zu spüren
    Foto: chrisdorney - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Die vor der Abspaltung stehende Billigmodenkette Primark hat im dritten Quartal Umsatzrückgänge verzeichnet. So sanken die Erlöse auf vergleichbarer Fläche in den drei Monaten per 20. Juni um 2,2 Prozent, wie der Mutterkonzern AB Foods am Mittwoch mitteilte. Primark habe dabei das schwierige Konsumumfeld zu spüren bekommen. Der britische Mischkonzern, der auch in den Bereichen Zucker, Landwirtschaft und Lebensmittelzutaten tätig ist, hatte im April angekündigt, Primark nach mehr als drei Jahrzehnten auszugliedern.

    AB Foods rechnet zudem weiteren Angaben zufolge mit einer weiteren Verschlechterung im Zuckergeschäft, nachdem der Konflikt im Nahen Osten zu einem Anstieg der Energiepreise geführt hat. Die Aktie verlor am Morgen fast drei Prozent./nas/stk

    Associated British Foods

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    ISIN:GB0006731235WKN:920876
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Associated British Foods Aktie

    Die Associated British Foods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 23,00 auf Tradegate (01. Juli 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Associated British Foods Aktie um +6,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 16,10 Mrd..







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