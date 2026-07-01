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    Seitwärtschancen

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    E.ON: Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtsrenditen

    Wenn der Kurs der E.ON-Aktie bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt.

    Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) befindet sich nach einer kräftigen Aufwärtsbewegung in den ersten Monaten des Jahres 2026, die am 17.3.26 auf dem Jahreshoch bei 20,39 Euro gipfelte, derzeit in einer ausgeprägten Kurskorrektur. Allerdings bewegt sich die Aktie in den vergangen zwei Monaten innerhalb einer relativ engen Handelsspanne zwischen 17,60 und 19 Euro. Mit aktuell 17,88 Euro wird die Aktie derzeit eher am unteren Rand der Tradingrange gehandelt.

    Verbleiben die Kursschwankungen der E.ON-Aktie auch in nächster Zeit annähernd innerhalb der Handelsspanne der vergangenen Monate, dann werden inline-Optionsscheine überproportional hohe Renditen ermöglichen. Mit Inline-Optionsscheinen können Anleger dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der E.ON-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

    Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 16/20 Euro

    Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf E.ON-Aktie mit der unteren Barriere bei 16 Euro, der oberen Barriere bei 20 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000PM27W91, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 17,88 Euro mit 5,52 – 5,57 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 24.9.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

    Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in 2,5 Monaten eine Renditechance von 80 Prozent, wenn der Aktienkurs weder um 11 Prozent fällt oder um 12 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

    Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 15/22 Euro

    Auch mit einem Schein mit einer größeren Bandbreite lassen sich interessante Renditen erzielen. Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 15 und 22 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000PK8TMJ7, wurde beim Aktienkurs von 17,88 Euro mit 8,99 – 9,04 Euro quotiert.

    Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der E.ON-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er bis zum September 2026 eine Renditechance von 10,62 Prozent.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktie oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtschancen E.ON: Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtsrenditen Inline-Optionsscheine mit kurzer Laufzeit
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