Besonders beachtet!
Rheinmetall Aktie legt zu - 01.07.2026
Am 01.07.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +3,27 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.
Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.07.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Rheinmetall. Sie steigt um +3,27 % auf 1.034,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.034,80€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -32,15 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -13,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -35,78 %.
Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,84 %
|1 Monat
|-22,90 %
|3 Monate
|-32,15 %
|1 Jahr
|-44,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Rheinmetall-Aktie, fokussiert auf Kursentwicklung, Fundamentales und Technik. Die Diskussion zeigt eine charttechnische Erholung von Tiefständen (ca. 902,50) Richtung 1000–1070 EUR, Spekulationen über einen zeitnahen Aktienrückkauf bis 2027, und Einflüsse eines KNDS-Börsengangs. Zudem diskutieren Nutzer Militäraufträge (NATO/Ukraine) als Treiber, während Analystenbewertungen im Blick bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Zur Rheinmetall Diskussion
Informationen zur Rheinmetall Aktie
Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,16 Mrd. € wert.
Dax kommt nicht vom Fleck
Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch beim Dax nicht viel getan. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der …
Warum das Rheinmetall-Aus Anleger an den eigentlichen Flaschenhals erinnert – und weshalb Graphit davon profitieren könnte
Die Börse liebt klare Geschichten. Jahrelang lautete sie im Verteidigungssektor: Höhere Rüstungsausgaben bedeuten höhere Gewinne für Rüstungsunternehmen. Doch genau diese einfache Rechnung bekam in dieser Woche einen deutlichen Dämpfer. …
Volkswagen in der Krise, Rheinmetall stürzt ab, könnte Volatus Aerospace der lachende Dritte sein?
Die Drohne hat das Gesicht der modernen Kriegsführung für immer verändert und zwingt Nationen rund um den Globus zu rigorosen Anpassungen. Getrieben von den teilweise harten Lektionen aus dem Ukraine-Krieg, plant Südkorea nun auch eine radikale …
So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Thales notiert im Plus, mit +2,28 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,26 %. Lockheed Martin legt um +0,36 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,09 %.
Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?
Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.