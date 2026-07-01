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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie legt zu - 01.07.2026

    Am 01.07.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +3,27 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie legt zu - 01.07.2026
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Rheinmetall. Sie steigt um +3,27 % auf 1.034,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.034,80. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -32,15 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -13,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -35,78 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,84 %
    1 Monat -22,90 %
    3 Monate -32,15 %
    1 Jahr -44,06 %
    Stand: 01.07.2026, 09:59 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Rheinmetall-Aktie, fokussiert auf Kursentwicklung, Fundamentales und Technik. Die Diskussion zeigt eine charttechnische Erholung von Tiefständen (ca. 902,50) Richtung 1000–1070 EUR, Spekulationen über einen zeitnahen Aktienrückkauf bis 2027, und Einflüsse eines KNDS-Börsengangs. Zudem diskutieren Nutzer Militäraufträge (NATO/Ukraine) als Treiber, während Analystenbewertungen im Blick bleiben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,16 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Thales notiert im Plus, mit +2,28 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,26 %. Lockheed Martin legt um +0,36 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,09 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,40 %
    -13,84 %
    -22,90 %
    -32,15 %
    -44,06 %
    +301,36 %
    +1.095,28 %
    +1.762,27 %
    +44.181,40 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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