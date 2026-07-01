Börsenstart Europa - 01.07. - OMX Stockholm 30 schwach -0,86 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 31.842,40 PKT und steigt um +0,09 %. Top-Werte: HENSOLDT +3,38 %, SILTRONIC AG +3,09 %, Kion Group +1,86 % Flop-Werte: Lanxess -4,05 %, Aurubis -2,26 %, LEG Immobilien -1,54 %

Der DAX steht bei 25.044,71 PKT und gewinnt bisher +0,10 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,16 %, Airbus +1,80 %, MTU Aero Engines +1,51 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -1,15 %, Siemens Healthineers -1,13 %, adidas -0,78 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.881,28 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,38 %, SILTRONIC AG +3,09 %, Evotec +2,48 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,94 %, United Internet -1,39 %, CANCOM SE -1,18 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 6.312,09 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,16 %, Airbus +1,80 %, Air Liquide +1,58 %

Flop-Werte: Schneider Electric -3,06 %, Hermes International -1,62 %, Prosus Registered (N) -1,38 %

Der ATX steht bei 6.446,14 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,86 %, STRABAG +0,90 %, OMV +0,68 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,79 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,20 %, Wienerberger -1,18 %

Der SMI bewegt sich bei 14.200,54 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Lonza Group +2,12 %, Sika +0,75 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,37 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,89 %, Logitech International -1,69 %, Swiss Re -1,09 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.365,82 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: Thales +2,30 %, Airbus +1,80 %, Air Liquide +1,58 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -5,33 %, Schneider Electric -3,06 %, Carrefour -2,28 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.191,05 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Getinge (B) +0,06 %, Nordea Bank Abp -0,23 %, ABB -0,26 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,17 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,39 %, Tele2 (B) -1,33 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.170,00 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,07 %, Public Power +0,84 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,54 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -4,35 %, Jumbo -1,95 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,25 %