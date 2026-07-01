Neue Zahlen zeigen, wie massiv Trump sich bereichert (vor allem mit Krypto) - und viele Indizien deuten darauf hin, dass der Iran-Krieg nur pausiert! Bekanntlich nutzt Trump immer wieder seinen Truth Social-Account, um meist ohne jeden Bezug zur Realität in Sachen Iran Hoffnung zu machen, damit die Aktienmärkte steigen und der Ölpreis fällt. Während ihm ein niedriger Ölpreis politisch hilft, so nutzen ihm der Anstieg der Aktienmärkte auch sehr persönlich, sein Vermögen zu vermehren. Das gilt besonders für den Krypto-Sektor, von dem Trump massiv finanziell profitiert - während die meisten Käufer die Zeche zahlen (sichtbar im Absturz des Trump Coins und des Melania Coins). Gestern massives Window Dressing - heute werden die Karten wieder neu gemischt..

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Das Video "Wie Trump sich bereichert - und warum der Iran-Krieg nicht vorbei ist! " sehen Sie hier..