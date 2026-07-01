Erfolgsnachweis des vom Unternehmen entwickelten und patentierten Rückgewinnungsverfahrens bei Gediktepe

1. Juli 2026 / IRW-Press / ACG METALS LIMITED („ACG“ oder das „Unternehmen“) – ACG freut sich, eine nachhaltige Verbesserung bei der Goldausbeute in seinem Bergbaubetrieb Gediktepe in der Türkei bekannt zu geben, die durch die Einführung eines neuen Produkts in den metallurgischen Rückgewinnungsprozess erreicht wurde. Der entsprechende technische Ansatz wurde vom Unternehmen selbst entwickelt, das sich bereits den Patentschutz dafür in der Türkei gesichert hat. Die Patentanmeldungen in 35 anderen Ländern laufen noch.

Highlights

- Kommerzielle Goldausbeute von ca. 85 %, verglichen mit einem vorherigen Wert von ca. 75 %

- Der Zyanidverbrauch wurde um ca. 45 % gesenkt

- Die Verweildauer in der Laugung wurde verkürzt

- Geringere Betriebskosten und höhere Margen

- Nachweis der Machbarkeit unter kommerziellen Betriebsbedingungen

- In der Türkei wurde für das vom Unternehmen entwickelte Verfahren bereits das Patent bewilligt, die Patentanmeldungen auf internationaler Ebene laufen noch

Die zwischen April 2025 und Juni 2026 durchgeführten Arbeiten haben zu nachhaltigen und reproduzierbaren Verbesserungen bei der Haufenlaugungsleistung unter kommerziellen Betriebsbedingungen geführt. Höhere Ausbeuten, ein geringerer Reagenzienverbrauch und eine schnellere Kinetik stärken den Cashflow und tragen zu einer verbesserten betrieblichen Leistung bei der Oxiderzverarbeitung bei.

Das patentierte Verfahren basiert auf einem strukturierten Optimierungsansatz mit breiterer Anwendbarkeit, der intern vom Unternehmen selbst entwickelt wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die entsprechenden Verbesserungen in der verbleibenden Oxiderzphase fortsetzen lassen, und beabsichtigt, den Ansatz auch auf Sulfiderz sowie Übergangserz anzuwenden.

Im Zuge der Weiterentwicklung hin zur Sulfiderzverarbeitung und Kupferproduktion liefern diese Ergebnisse den Nachweis, dass das Unternehmen in der Lage ist, bereits vor dem Hochfahren der Sulfiderzverarbeitung eine praxisnahe metallurgische Optimierung zu erzielen.