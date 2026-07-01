🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsACG Acquisition Company Limited Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu ACG Acquisition Company Limited Registered (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erfolgsnachweis des vom Unternehmen entwickelten und patentierten Rückgewinnungsverfahrens bei Gediktepe

    Erfolgsnachweis des vom Unternehmen entwickelten und patentierten Rückgewinnungsverfahrens bei Gediktepe
    Foto: adobe.stock.com

    1. Juli 2026 / IRW-Press / ACG METALS LIMITED („ACG“ oder das „Unternehmen“) – ACG freut sich, eine nachhaltige Verbesserung bei der Goldausbeute in seinem Bergbaubetrieb Gediktepe in der Türkei bekannt zu geben, die durch die Einführung eines neuen Produkts in den metallurgischen Rückgewinnungsprozess erreicht wurde. Der entsprechende technische Ansatz wurde vom Unternehmen selbst entwickelt, das sich bereits den Patentschutz dafür in der Türkei gesichert hat. Die Patentanmeldungen in 35 anderen Ländern laufen noch.

     

    Highlights

     

    -          Kommerzielle Goldausbeute von ca. 85 %, verglichen mit einem vorherigen Wert von ca. 75 %

     

    -          Der Zyanidverbrauch wurde um ca. 45 % gesenkt

     

    -          Die Verweildauer in der Laugung wurde verkürzt

     

    -          Geringere Betriebskosten und höhere Margen

     

    -          Nachweis der Machbarkeit unter kommerziellen Betriebsbedingungen

     

    -          In der Türkei wurde für das vom Unternehmen entwickelte Verfahren bereits das Patent bewilligt, die Patentanmeldungen auf internationaler Ebene laufen noch

     

    Die zwischen April 2025 und Juni 2026 durchgeführten Arbeiten haben zu nachhaltigen und reproduzierbaren Verbesserungen bei der Haufenlaugungsleistung unter kommerziellen Betriebsbedingungen geführt. Höhere Ausbeuten, ein geringerer Reagenzienverbrauch und eine schnellere Kinetik stärken den Cashflow und tragen zu einer verbesserten betrieblichen Leistung bei der Oxiderzverarbeitung bei.

     

    Das patentierte Verfahren basiert auf einem strukturierten Optimierungsansatz mit breiterer Anwendbarkeit, der intern vom Unternehmen selbst entwickelt wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die entsprechenden Verbesserungen in der verbleibenden Oxiderzphase fortsetzen lassen, und beabsichtigt, den Ansatz auch auf Sulfiderz sowie Übergangserz anzuwenden.

     

    Im Zuge der Weiterentwicklung hin zur Sulfiderzverarbeitung und Kupferproduktion liefern diese Ergebnisse den Nachweis, dass das Unternehmen in der Lage ist, bereits vor dem Hochfahren der Sulfiderzverarbeitung eine praxisnahe metallurgische Optimierung zu erzielen.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Erfolgsnachweis des vom Unternehmen entwickelten und patentierten Rückgewinnungsverfahrens bei Gediktepe 1. Juli 2026 / IRW-Press / ACG METALS LIMITED („ACG“ oder das „Unternehmen“) – ACG freut sich, eine nachhaltige Verbesserung bei der Goldausbeute in seinem Bergbaubetrieb Gediktepe in der Türkei bekannt zu geben, die durch die Einführung eines neuen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     