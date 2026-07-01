JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 47 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien etwas besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Matthew Boss am Mittwoch. Wie bei der Telefonkonferenz signalisiert worden sei, werde es aber noch Zeit brauchen, um die Nachfrage anzukurbeln und den Verbrauchern ein "frischeres Sortiment" zu präsentieren./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 34,87EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew R. Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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