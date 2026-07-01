DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Brauereikonzerns am 30. Juli dürften eher durchwachsen ausfallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dem Gegenwind durch Kalender- und Währungseffekte stehe der vermutliche Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 71,64EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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