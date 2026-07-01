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    Zins-Comeback

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    BlackRock empfiehlt JETZT Staatsanleihen – Diese Fallstricke gilt es zu beachten

    BlackRock setzt nicht nur auf Aktien. Auch auf Staatsanleihen setzt der weltgrößte Vermögensverwalter derzeit. Wegen geopolitischer Unwägbarkeiten bevorzugt man aber Zinspapiere mit hoher Bonität und mittlerer Laufzeit.

    Zins-Comeback - BlackRock empfiehlt JETZT Staatsanleihen – Diese Fallstricke gilt es zu beachten
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock setzt weiter auf KI-Aktien, empfiehlt jedoch im derzeitigen Umfeld von steigenden Zinsen auch Staatsanleihen. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärte Ann-Katrin Petersen, Leiterin der Kapitalmarktstrategie für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa bei Blackrock: "Höhere Anleiherenditen haben Zinserträge wieder zu einem wichtigen Anker im Portfolio gemacht." 

    Der Krieg im Nahen Osten und die geschlossene Straße von Hormus haben die Inflation steigen lassen. Deshalb haben Notenbanken die Zinsen erhöht oder Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Für Anleger bedeutet das: Staatsanleihen sind wieder interessant.

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    Doch BlackRock investiert nicht blind in jeden Bond. Der Vermögensverwalter bevorzugt europäische Staatsanleihen mit hoher Bonität und Laufzeiten von höchstens fünf Jahren. Der Grund: Geopolitische Ereignisse können die Inflation und die Zinsen schnell wieder nach oben treiben. Bonds mit langen Laufzeiten reagierten darauf besonders empfindlich. Petersen warnt deshalb, dass langlaufende Staatsanleihen nicht mehr so zuverlässig als Schutz im Portfolio funktionieren wie früher.

    Tatsächlich rentieren beispielsweise zweijährige Bundesanleihen derzeit mit 2,51 Prozent. Zehnjährige Bundesanleihen werfen hingegen nur 2,90 Prozent ab. Bundeswertpapiere gehören weltweit zu den Staatsanleihen mit der höchsten Bonität.

    Nicht nur Akien und Anleihen

    Doch Petersen warnt vor einer Falle, in die viele ETF-Anleger tappen könnten. Ein Weltindex sei nicht automatisch eine echte Weltwette. Zwar wirkt der MSCI World breit gestreut, er hängt aber inzwischen stark von den Vereinigten Staaten, großen Tech-Konzernen und somit auch vom weiteren Erfolg des KI-Booms ab. Mehr als 72 Prozent des Index entfallen auf US-Aktien. Allein Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet machen gut 18 Prozent aus. Wer hier investiert, setzt also nicht neutral auf die Weltwirtschaft, sondern stark auf einen sehr erfolgreichen, aber hoch konzentrierten Markttrend.

    Echte Diversifikation beginnt für BlackRock deshalb nicht bei der Frage Aktien oder Anleihen?, sondern bei den Treibern im Depot. Anleger sollten prüfen, ob sie tatsächlich verschiedene Regionen, Branchen und Risikofaktoren abdecken – oder ob sie lediglich denselben KI- und USA-Trade in mehreren Verpackungen besitzen. Ergänzend sieht Petersen Anleihen guter Bonität als wichtigen Baustein. Zusätzlich rücken für Blackrock Anlagen abseits der Börse in den Fokus, vor allem Infrastruktur und Private Credit.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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