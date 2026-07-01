Tesla-Comeback in Europa? Neue Zahlen machen Hoffnung

Die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen stiegen im Juni auf mehreren europäischen Märkten und setzten damit die jüngste Erholung der regionalen Verkäufe des US-amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers fort. Die Tesla-Neuzulassungen, ein Indikator für die Verkaufszahlen, haben sich in Frankreich mehr als verdoppelt und stiegen in Dänemark um 39 Prozent und in Schweden um 56 Prozent, wie aus den am Mittwoch vom französischen Automobilverband PFA, dem dänischen Statistikamt bilstatistik.dk und Mobility Sweden veröffentlichten Daten zum Vergleich mit dem Vorjahr hervorgeht.

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Für Tesla wird ein Anstieg der Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal um 5 Prozent erwartet, wobei ein Großteil des Wachstums wahrscheinlich auf eine stärkere Nachfrage in Europa zurückzuführen ist, wo höhere Kraftstoffpreise die Verbraucher zum Umstieg auf batterieelektrische Fahrzeuge animiert haben. Laut dem europäischen Automobilherstellerverband (ACEA) stiegen die Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen in Europa im Mai um 39,1 Prozent.

Norwegen widersetzte sich im Juni diesem Trend mit einem Rückgang der Neuzulassungen von Tesla um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Daten des Datenanbieters OFV zeigten. Großbritannien und Deutschland, die beiden größten Automobilmärkte Europas, werden ihre Zulassungsdaten für Juni im Laufe dieser Woche veröffentlichen. Tesla, der nach Marktkapitalisierung wertvollste Automobilhersteller der Welt, verlor im Jahr 2025 fast die Hälfte seines europäischen Marktanteils. Grund dafür war eine Kombination aus wachsendem Wettbewerb, insbesondere durch chinesische Marken, dem Mangel an neuen Modellen und einer Reaktion auf die politische Haltung von CEO Elon Musk. Tesla zeigt damit in Europa klar Erholung, aber noch keinen endgültigen Befreiungsschlag. Erst die Zahlen aus Deutschland und Großbritannien werden zeigen, ob der Trend wirklich breit trägt.

Die Aktie von Tesla ist am Mittwoch (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,26 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 367,65 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 367,6EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

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