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    Hormus bleibt die Bombe

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    Iran flutet Ölmarkt mit 40 Millionen Barrel

    Nach der Blockade exportiert Teheran wieder massiv Rohöl aber in 60 Tagen kann der Streit um die wichtigste Ölroute neu eskalieren.

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    Hormus bleibt die Bombe - Iran flutet Ölmarkt mit 40 Millionen Barrel
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Der Iran meldet nach dem Ende der US-Seeblockade einen massiven Neustart seiner Ölexporte – und der Ölmarkt reagiert, als käme die Angebotsflut zurück. Nach Angaben von Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf hat das Land seit der Aufhebung der Blockade vor zwei Wochen mehr als 40 Millionen Barrel Rohöl ausgeführt. Gleichzeitig verkaufe Teheran sein Öl nun zu Preisen, die etwa 20 Prozent über dem Niveau vor dem Krieg liegen.

    Die USA und der Iran hatten am 17. Juni eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den fast viermonatigen Krieg zu beenden und die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Für 60 Tage sollen Verhandlungen über ein dauerhaftes Friedensabkommen laufen. Die Entspannung hat den Tankerverkehr durch eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt wiederbelebt. Laut Bloomberg passierten am Montag rund 24 Frachtschiffe die Straße von Hormus in beide Richtungen, darunter Öl- und Flüssigerdgas-Tanker. Besonders wichtig: Auch Supertanker laufen wieder in den Persischen Golf ein – nicht nur Schiffe, die ihn verlassen.

    "Seit dem Tag, an dem die Seeblockade aufgehoben wurde, haben wir mehr als 40 Millionen Barrel Öl exportiert", sagte Ghalibaf in einem Fernsehinterview. Während der rund zweimonatigen Blockade habe der Iran kein einziges Barrel exportieren können. Das Tanker-Tracking-Unternehmen TankerTrackers.com schätzt die Ausfuhren seit dem Ende der Blockade sogar auf rund 50 Millionen Barrel. Vor dem Krieg musste iranisches Rohöl wegen der Sanktionsrisiken laut Gregory Brew von der Eurasia Group mit einem Abschlag von 10 bis 15 US-Dollar je Barrel gegenüber Brent verkauft werden.

    Der Effekt am Markt ist deutlich. Brent notierte zuletzt bei knapp 73 US-Dollar je Barrel und damit fast 40 Prozent unter dem Kriegshoch von 118 US-Dollar im April. Im zweiten Quartal fiel Brent um 38,4 Prozent – der stärkste prozentuale Quartalsrückgang seit dem ersten Quartal 2020. Goldman Sachs rechnet damit, dass sich die Ölströme durch die Meerenge bis Ende Juli normalisieren. "Sobald sich die Ströme durch die Meerenge normalisiert haben, ist mit einem Überangebot zu rechnen", schrieb Samantha Dart, Co-Leiterin der globalen Rohstoffforschung bei Goldman Sachs.

    Auch Morgan Stanley warnt vor einer drohenden Überversorgung. Die Bank rechnet nun mit einem globalen Ölmarktüberschuss von 4,8 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2027 und senkte ihre Brent-Prognose für das vierte Quartal 2026 von 80 auf 75 US-Dollar je Barrel. Für Ende 2027 liegt das Ziel nun bei 70 statt 80 US-Dollar.

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    Trotzdem bleibt die Lage an der Straße von Hormus fragil. Am Wochenende kam es bereits wieder zu einem kurzen Schlagabtausch, nachdem der Iran zwei vorbeifahrende Schiffe angegriffen hatte. Teheran erlaubt Schiffen zwar für 60 Tage die gebührenfreie Durchfahrt, will die Kontrolle über die Wasserstraße aber nicht abgeben. "Der Iran wird seine Rechte in der Straße von Hormus unter keinen Umständen aufgeben, und dies sind unsere Hoheitsgewässer", sagte Ghalibaf.

    Damit bekommt der Ölmarkt kurzfristig genau das, worauf Anleger gerade reagieren: mehr Angebot, fallende Preise und die Aussicht auf Überversorgung. Aber die wichtigste Ölroute bleibt politisch geladen. Nach Ablauf der 60 Tage kann die Frage, wer Hormus kontrolliert, wieder zum Preisschock werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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