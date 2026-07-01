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    FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen im...

    Für Sie zusammengefasst
    • Pensionskassen leiden durch Aktienverluste
    • Vorsorgekassen Vermögen wächst dank Anleihen
    • Anwartschaften und Leistungsbezieher etwas gestiegen
    APA ots news - FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen im...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen im Auftaktquartal von negativer Marktentwicklung beeinflusst

    Fallende Aktienmärkte lasten auf Performance - Wachstum bei Berechtigten in der 2. Säule der Pensionsvorsorge

    Wien (APA-ots) - Die Entwicklung der österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen
    Vorsorgekassen hat im Auftaktquartal des Jahres 2026 unter den Turbulenzen auf den weltweiten Finanzmärkten in Folge der Spannungen im Nahen Osten gelitten. Dies geht aus den heute veröffentlichten Statistiken der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung hervor.

    Im 1. Quartal sank das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich zum Vorquartal um 0,8% und stand Ende März bei 30,1 Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten stieg auf rund 1,145 Millionen Personen leicht an. Die Zahl derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, wuchs auf 161.389 oder 14% der gesamten Berechtigten an.

    Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 0,4% gegenüber Ende 2025, auf einen neuen Rekordstand von 23,8 Milliarden Ende März 2026. Aufgrund der stärker auf Anleihen ausgerichteten Gewichtung der Vermögenswerte der Vorsorgekassen wirken sich Schwankungen auf den Aktienmärkten wie im 1. Quartal bei diesen weniger aus als bei den Pensionskassen. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,49 Millionen.

    Knapp ein Viertel der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich hat Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Beiträge zu einer Pensionskasse sind eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. In die Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Dies geschieht automatisch über den Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine Vorsorgekasse einzahlt.

    Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar. Die FMA konsolidiert diese Berichte ab sofort gemeinsam in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild , das die Zahlen in einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download verfügbar.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0068 2026-07-01/10:10







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