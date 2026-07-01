Ölpreise kaum verändert
- Brentpreis kaum verändert bei 72,94 US-Dollar
- US-Unterhändler führten konstruktive Gespräche in Katar
- Wiederöffnung der Straße von Hormus als Schlüsselpunkt
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 72,94 US-Dollar. Der Preis der globalen Referenzsorte lag damit auf dem Niveau vom Vorabend.
Dem Markt fehlte es an Impulsen. Grundlegende Neuigkeit mit Blick auf die Lage im Nahen Osten gab es nicht. Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff führten in Katar laut einem hochrangigen Regierungsvertreter konstruktive Gespräche mit regionalen Führungskräften, und die Fachgespräche mit dem Iran schreiten voran. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Iran und die USA versuchen, die Spannungen nach den jüngsten Angriffen abzubauen, die einen ohnehin schon fragilen Waffenstillstand gefährdet hatten. Wann direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran stattfinden ist unklar.
Der Iran und die USA hatten sich vor zwei Wochen auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Wiederöffnung der für den Ölmarkt wichtigen Straße von Hormus war ein entscheidendes Element. Die Ölpreise fielen unter das Niveau, das vor Kriegsbeginn Ende Februar herrschte. Zuletzt hatten aber Angriffe Zweifel an einer dauerhaften Einigung geschürt./jsl/la/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@Rainolaus
Der Status HEUTE (Samstag, 27. Juni 2026): Faktisch läuft kein regulärer Frachtverkehr mehr, die Straße von Hormus ist blockiert.
Auch wenn die USA eine Sperrung rechtlich nicht anerkennen, sieht die Realität auf dem Wasser heute so aus:
- Iranische Blockade erzwungen: Die iranischen Revolutionsgarden setzen die Sperrung aktiv mit Waffengewalt durch. Erst gestern wurden mehrere Tanker per Funkwarnung zur Umkehr gezwungen.
- UN-Rettungsaktion gestoppt: Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation musste ihre großflächige Evakuierung von feststeckenden Seeleuten abbrechen, nachdem das Containerschiff Ever Lovely von einem Projektil beschossen und beschädigt wurde.
- Militärischer Schlagabtausch: Nach einem Drohnenangriff auf einen Frachter haben die USA in der vergangenen Nacht massive Vergeltungsluftschläge gegen Radaranlagen sowie Raketen- und Drohnenlager an der Südküste des Irans geflogen. Der Iran hat daraufhin mit Raketenangriffen auf US-Stellungen in der Region reagiert.
- Verkehr bei Null: Live-Schiffstracker (wie Kpler und Windward) zeigen für den heutigen Tag keinerlei reguläre, auslaufende Handelsschifffahrt mehr. Große Reedereien haben sämtliche Buchungen für die Golfregion komplett ausgesetzt.
Zusammenfassend: Die Meerenge ist durch den aktuellen, direkten Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran heute komplett dicht und eine hochgefährliche Kriegszone
Dieses vakuumierte Geschwurbel macht mich echt kirre: Zjm Glück hilft da die KI:
Hier ist eine vereinfachte Fassung mit den wesentlichen Aussagen:
Jenseits der Bildschirme: Die Realität des Energiemarkts
Der Energiemarkt zeigt derzeit einen Widerspruch zwischen den Preisen an den Finanzmärkten und der tatsächlichen Versorgungslage.
Wichtige Punkte:
- Ölpreise und Kraftstoffpreise entwickeln sich unterschiedlich: Obwohl die Rohölpreise an den Börsen unter Druck stehen, bleiben Benzin- und Kraftstoffpreise wegen hoher Raffinerieauslastung und Transportkosten relativ hoch.
- Die Reserven werden knapper: Die strategischen Ölreserven der USA wurden reduziert, während die kommerziellen Lagerbestände bereits unter dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen. Dadurch sinkt der Puffer für Versorgungsengpässe.
- Das System ist anfällig für Störungen: Die aktuellen Marktpreise setzen voraus, dass die Ölversorgung störungsfrei bleibt. Kommt es zu geopolitischen Problemen oder Unterbrechungen wichtiger Transportwege wie der Straße von Hormus, könnten die Preise schnell und deutlich steigen.
Die zentrale Aussage lautet: Kurzfristige Marktbewegungen und Finanzspekulationen können die physische Realität nur begrenzt beeinflussen. Langfristig bestimmen Angebot, Nachfrage und die tatsächliche Verfügbarkeit von Energie die Entwicklung.
Fazit: Am Ende setzt sich die Realität der physischen Versorgung gegenüber den Erwartungen und Bewegungen an den Finanzmärkten durch.