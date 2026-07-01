Industriestimmung trübt sich weniger ein als zunächst ermittelt

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juni nicht ganz so stark eingetrübt wie erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um lediglich 0,2 Punkte auf 51,4 Punkte, wie S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Der Wert liegt damit aber weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. "Mit dem erneuten Anstieg der Industrieproduktion im Juni verstärken sich nun die Anzeichen, dass die Eurozonen-Wirtschaft erfreulich widerstandsfähig ist", schrieb Chris Williamson, Chefökonom bei S&P Global.

In einer ersten Schätzung waren noch 51,3 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet./la/jsl/stk



