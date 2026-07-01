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    Wertpapiergeschäfte eines nicht geschäftsführenden Direktors

    Wertpapiergeschäfte eines nicht geschäftsführenden Direktors
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg, 1. Juli 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ... gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der Notierungsvorschriften der JSE Limited Folgendes bekannt:

     

    Name

    R Menell

    Position

    Nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied

    Unternehmen

    Sibanye Stillwater Limited

    Art der Beteiligung

    Direkt und wirtschaftlich

    Art der Transaktion

    Kauf von Aktien am Markt

    Transaktionsdatum

    30. Juni 2026

    Anzahl der Aktien

    15.000

    Wertpapierklasse

    Stammaktien

    Marktpreis

    35,95 R

    Gesamtwert

    539.250 R

     

    Die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren wurde gemäß den Notierungsvorschriften eingeholt.

     

    Ende.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

    X: https://twitter.com/SIBSTILL

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    Sibanye Stillwater Limited

    Gegründet in der Republik Südafrika

    Registrierungsnummer 2014/243852/06

    Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

    ISIN – ZAE000259701

    Emittentencode: SSW

    („Sibanye-Stillwater“, „das Unternehmen“ und/oder „die Gruppe“)

     

    Eingetragener Sitz:

    Constantia Office Park

    Bridgeview House • Gebäude 11 • Erdgeschoss

    Ecke 14th Avenue und Hendrik Potgieter Road

    Weltevreden Park • 1709

     

    Postanschrift:

    Private Bag X5 • Westonaria • 1780

     

    Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 1,820EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.




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