Ölpreis fällt 16 Prozent – Warsh bekommt mehr Zinsspielraum

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Ölpreis ist binnen zwei Wochen um 16 Prozent gefallen, von 120 auf 73 US-Dollar je Fass Brent – und das ist für mich das Ergebnis eines kalkulierten Plans, der der US-Notenbank unter Kevin Warsh mehr Zinsspielraum verschafft, als der Markt derzeit einpreist.

Warum der Ölpreis kein Zufallsprodukt ist

Die USA sitzen auf 39 Billionen US-Dollar Schulden. Allein die Zinslast dafür liegt bei rund einer Billion US-Dollar im Jahr – mehr als das gesamte Verteidigungsbudget. Ein dauerhaft hohes Zinsniveau wäre für die Solvenz der USA eine ernsthafte Belastung. Öl ist der Hebel mit der größten Wirkung auf die Inflation, weil es in praktisch jeden Winkel der Wirtschaft einfließt, von Kunststoffen über Logistik bis zu Energiekosten.

Vor Beginn der Eskalation rund um den Iran und die Straße von Hormus notierte Brent-Öl bei rund 60 US-Dollar je Fass. Die aktuellen 73 US-Dollar liegen damit bereits wieder nahe an diesem Vorkrisenniveau.

Was die Kern-Inflation zeigt

Die US-Inflationsrate sprang zuletzt auf 4,2 Prozent und löste unter Anlegern beinahe Panik aus. Die Kern-Inflation ohne Energiepreise liegt jedoch nur bei 2,9 Prozent – die gesamte Differenz geht praktisch ausschließlich auf den zwischenzeitlich hohen Ölpreis zurück. Solange der Ölpreis weiter nachgibt, dürfte auch diese Zahl in den kommenden Monaten sinken statt steigen. Sollte sich die Entspannung im Nahen Osten weiter festigen, halte ich sogar einen Ölpreis deutlich unter 50 US-Dollar je Fass für denkbar.

Warum die Finanzpresse die FOMC-Sitzung falsch liest

Die Finanzpresse liest aus der jüngsten FOMC-Sitzung überwiegend eine bevorstehende Zinsanhebung heraus. Neun der 18 Notenbankmitglieder erwarten tatsächlich noch eine Anhebung – doch ebenfalls neun erwarten keine. Kevin Warsh selbst hat gar keine eigene Prognose abgegeben. Verstärkt wird die Fehleinschätzung durch einen weiteren Faktor: Warsh kürzte das übliche FOMC-Statement von 341 auf nur noch 130 Wörter, mit der Begründung, jede ausführliche Konjunktureinschätzung berge das Risiko, sich später als falsch zu erweisen.

Unsere animusX-Sentimentdaten hatten im Übrigen bereits seit Monaten auf mittlere Sicht fallende Ölpreise nahegelegt, während der Großteil der Marktteilnehmer noch von anhaltend hohen Notierungen ausging. Die aktuelle Anlegerstimmung dazu können Sie auf animusX verfolgen: https://www.animusx.de

Welche Aktien von der Verschiebung profitieren

Zinssensitive Titel wie Home Depot und Capital One, die ich im Heibel-Ticker Portfolio als Zins-Spekulationen halte, legten allein in der vergangenen Handelswoche um 7 bzw. 14 Prozent zu – eine direkte Reaktion auf die zunehmende Erwartung, dass die Notenbank das Zinsniveau nicht anheben muss. Auf der Gegenseite geraten Ölproduzenten unter Druck: Allein die Exxon-Mobil-Aktie verlor an einem Handelstag rund 4,5 Prozent, während der gesamte Energiesektor um gut 3 Prozent nachgab.

Auch Fluggesellschaften profitieren spürbar: Bei einem Anbieter wie der Deutschen Lufthansa macht der Kerosin-Anteil rund 20 Prozent des Jahresumsatzes aus, entsprechend direkt wirkt ein niedrigerer Ölpreis auf die Kostenseite.

Fazit

Wer aktuell zinssensitive Positionen im Depot hält, dürfte von dieser Verschiebung stärker profitieren, als es die Zinsangst-Schlagzeilen derzeit vermuten lassen. Umgekehrt würde ich bei Ölwerten und energieintensiven Geschäftsmodellen genauer hinschauen, ob sich diese Neubewertung bereits in den Kursen widerspiegelt.

Sehen Sie das anders? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Wie Trumps Öl- und Iranstrategie geopolitisch einzuordnen ist, habe ich hier ausführlich analysiert: https://www.heibel-ticker.de/blog/trumps-iran-und-oelstrategie-fuer-ch ...

Ob Kevin Warsh sich als geldpolitischer Falke oder Pragmatiker erweist, ordne ich hier vertiefend ein: https://www.heibel-ticker.de/blog/kevin-warsh-fed-falke-oder-pragmatik ...

Wie sich die Dauer des Iran-Konflikts konkret auf Inflation und Aktienmärkte auswirkt, erkläre ich hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/iran-angriff-konfliktdauer-inflation ...

Meine vollständige Einordnung des aktuellen Ölpreis-Deflationsplans finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/oelpreisverfall-trumps-deflationspla ...