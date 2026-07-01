DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Autoscheinwerfer-Spezialisten am 30. Juli dürften eine Steigerung der Umsätze, Gewinne und Barmittelzuflüsse gegenüber dem Jahresauftakt belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Damit wäre Hella auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Management dürfte aber vorsichtig bleiben und am Ausblick festhalten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 72,40EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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