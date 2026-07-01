Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,04 Prozent auf 127,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,88 Prozent.

Den Anleihemarkt bewegt weiter die Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter anheben wird. Nach Ansicht von Bundesbankpräsident Joachim Nagel sollte die EZB trotz des starken Ölpreisrückgangs Kurs halten. "Die Inflation ist immer noch zu hoch", sagte Nagel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Rande des Notenbankforums der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Die EZB hatte im Juni erstmals seit fast drei Jahren die Leitzinsen angehoben, um die stark gestiegene Inflation im Euroraum zu bekämpfen.

Die Finanzmärkte warten auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus der Eurozone, die um 11 Uhr ansteht. In Deutschland, Frankreich und Italien waren die Teuerungsrate im Juni gesunken. Für die Eurozone erwarten Volkswirte einen Rückgang der Inflationsrate auf 3,0 Prozent. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von 2,0 Prozent an./jsl/la/stk





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