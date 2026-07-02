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    BASF SE

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    Chemieriese mit Potenzial

    Hoher Ölpreis, schwache Konjunktur und starker Wettbewerb setzten BASF zuletzt zu.

    Die Aktie des Chemieriesen BASF SE hat in den vergangenen Jahren viel Gegenwind erfahren. Hohe Energiepreise, schwache Industriekonjunktur und ein harter internationaler Wettbewerb drückten auf die Ertragskraft. Nun zeichnet sich ein Faktor ab, der die Stimmung drehen könnte: der sinkende Ölpreis. Für BASF ist Erdöl weit mehr als ein Energieträger. Petrochemische Rohstoffe wie Naphtha bilden die Basis zahlreicher Wertschöpfungsketten des Konzerns. Fällt der Ölpreis, verbilligen sich häufig auch die Vorprodukte. Damit sinken die Produktionskosten. 

    Der Markt unterschätzt, wie stark BASF auf der Kostenseite profitieren könnte. Nach mehreren Jahren mit hohen Inputkosten wirken bereits kleine Veränderungen überproportional auf die operative Marge. Gelingt es dem Konzern gleichzeitig die Verkaufspreise weitgehend stabil zu halten, dürfte sich das Ergebnis spürbar verbessern.

    Restrukturierung greift

    Hinzu kommt: BASF macht seine Hausaufgaben. Der Konzern strafft Strukturen, reduziert Kosten und konzentriert Investitionen auf wettbewerbsfähige Verbundstandorte. So hält das Management an seiner Jahresprognose fest und rechnet mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 6,2 bis 7 Mrd. Euro. 

    Ein weiterer potenzieller Kurstreiber ist der geplante Börsengang der Agrarsparte. Mit einem EBITDA von rund 2,1 Mrd. Euro und einem hohen Forschungsanteil gilt die Sparte als unterbewertet. Der Börsengang ist daher eine Möglichkeit, Werte sichtbar zu machen und neue Investorenkreise zu erschließen. Ein Teil der Einnahmen aus dem Börsengang soll anschließend in die Kernaktivitäten reinvestiert werden, in denen BASF in vielen Märkten führend ist.

    Attraktive Dividendenrendite

    Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Titel seit gut vier Jahren zwischen rund 40 Euro (Unterstützung) und etwa 55 Euro (Widerstand) seitwärts. Fundamental ist die Aktie günstig (KGV: 15,9; KBV: 1,18) und bietet eine attraktive Dividendenrendite von knapp 5%. Kaufen!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 64,20 EUR; StopLoss: unter 38,74 EUR

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    BASF SE Chemieriese mit Potenzial Hoher Ölpreis, schwache Konjunktur und starker Wettbewerb setzten BASF zuletzt zu. Doch jetzt sinkt der Ölpreis und die Restrukturierung greift. Zeit für den Turnaround.
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