Chemieriese mit Potenzial

Der Markt unterschätzt, wie stark BASF auf der Kostenseite profitieren könnte. Nach mehreren Jahren mit hohen Inputkosten wirken bereits kleine Veränderungen überproportional auf die operative Marge. Gelingt es dem Konzern gleichzeitig die Verkaufspreise weitgehend stabil zu halten, dürfte sich das Ergebnis spürbar verbessern.

Die Aktie des Chemieriesen BASF SE hat in den vergangenen Jahren viel Gegenwind erfahren. Hohe Energiepreise, schwache Industriekonjunktur und ein harter internationaler Wettbewerb drückten auf die Ertragskraft. Nun zeichnet sich ein Faktor ab, der die Stimmung drehen könnte: der sinkende Ölpreis. Für BASF ist Erdöl weit mehr als ein Energieträger. Petrochemische Rohstoffe wie Naphtha bilden die Basis zahlreicher Wertschöpfungsketten des Konzerns. Fällt der Ölpreis, verbilligen sich häufig auch die Vorprodukte. Damit sinken die Produktionskosten.

Restrukturierung greift

Hinzu kommt: BASF macht seine Hausaufgaben. Der Konzern strafft Strukturen, reduziert Kosten und konzentriert Investitionen auf wettbewerbsfähige Verbundstandorte. So hält das Management an seiner Jahresprognose fest und rechnet mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 6,2 bis 7 Mrd. Euro.

Ein weiterer potenzieller Kurstreiber ist der geplante Börsengang der Agrarsparte. Mit einem EBITDA von rund 2,1 Mrd. Euro und einem hohen Forschungsanteil gilt die Sparte als unterbewertet. Der Börsengang ist daher eine Möglichkeit, Werte sichtbar zu machen und neue Investorenkreise zu erschließen. Ein Teil der Einnahmen aus dem Börsengang soll anschließend in die Kernaktivitäten reinvestiert werden, in denen BASF in vielen Märkten führend ist.

Attraktive Dividendenrendite

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Titel seit gut vier Jahren zwischen rund 40 Euro (Unterstützung) und etwa 55 Euro (Widerstand) seitwärts. Fundamental ist die Aktie günstig (KGV: 15,9; KBV: 1,18) und bietet eine attraktive Dividendenrendite von knapp 5%. Kaufen!

Empfehlung: kaufen

Kursziel: 64,20 EUR; StopLoss: unter 38,74 EUR

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