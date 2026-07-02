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    Im Fokus: Ölpreis

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    Diese Aktien profitieren vom niedrigen Ölpreis

    Vom gesunkenen Ölpreis profitieren Unternehmen, die im besonderen Maße auf Öl und Gas angewiesen sind wie etwa Fluggesellschaften.

    Vor vier Monaten begann der Irankrieg mit Angriffen Israels und der USA auf den Iran. Seitdem hat der Ölpreis eine wahre Achterbahnfahrt hingelegt. Binnen weniger Tage zogen die Ölnotierungen von rund 67 US-Dollar je Barrel auf in der Spitze rund 120 US-Dollar an, um dann in einer volatilen Seitwärtsbewegung rund vier Monate lang zwischen 80 und 110 US-Dollar zu pendeln. 

    Inzwischen zeichnet sich ein Ende des Konflikts ab und die Ölnotierungen sinken deutlich. Mit rund 70 US-Dollar je Barrel ist der Ölpreis wieder fast auf Vorkriegsniveau angelangt. Davon profitieren Unternehmen, die in hohem Maße auf Öl und Gas angewiesen sind. Dazu zählen beispielsweise Fluggesellschaften, Reiseveranstalter und die Chemieindustrie. Ein geringerer Ölpreis senkt die Kosten und steigert Umsatz und Gewinn, mit positiven Auswirkungen auf den Aktienkurs. Eine Auswahl stellen wir heute vor

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    Im Fokus: Ölpreis Diese Aktien profitieren vom niedrigen Ölpreis Vom gesunkenen Ölpreis profitieren Unternehmen, die im besonderen Maße auf Öl und Gas angewiesen sind wie etwa Fluggesellschaften. Bei ihnen steigen Umsatz und Gewinn, was die Aktienkurse antreiben dürfte.
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