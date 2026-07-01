AKTIEN IM FOKUS
Nike-Ausblick lastet auf Adidas und Puma
- Nike schwache Umsatzprognose belastet Aktien
- Nike rechnet mit Umsatzrückgang trotz WM
- Lagerabbau in China reduziert Rabattdruck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Umsatzprognosen von Nike haben am Mittwoch auch die Kurse von Adidas und Puma belastet. Adidas verloren bis zu 1,8 Prozent und waren damit schwächster Wert im Leitindex Dax . Puma gaben vergleichbar deutlich nach. Nike-Aktien büßten im vorbörslichen US-Handel etwa 3,5 Prozent ein.
Nike-Finanzchef Matthew Friend hatte zur Zahlenvorlage von einem "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld" gesprochen. Laut dem Analysten Matthew Boss von JPMorgan rechnet Nike im laufenden ersten Geschäftsquartal 2026/27 per Ende August mit einem niedrigen bis mittleren einstelligen prozentualen Umsatzrückgang. In der Tendenz bleibe Nike damit hinter der Konsensschätzung zurück, die auf ein Umsatzminus von 1,9 Prozent laute.
Das sei auch deshalb bemerkenswert, so der Experte, weil die laufende Fußball-Weltmeisterschaft großteils in das erste Geschäftsquartal falle. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern rechne also trotz dieser Großveranstaltung nicht mit einem Umsatzanstieg im Vergleich zum vierten Geschäftsquartal.
Auch Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs konstatierte, dass sich die Umsatzerholung erneut verzögere. Der vorsichtige Tenor mit Blick voraus überlagere positive Faktoren im abgelaufenen Quartal. Die Anleger müssten Geduld mitbringen.
Mit Blick auf Adidas und Puma erkannte Analystin Monique Pollard von der Citigroup aber auch Positives. So habe Nike in China die Lagerbestände abgebaut, womit der Druck nachlasse, Preisrabatte gewähren zu müssen. Das sei positiv auch für Adidas und Puma.
Pro Adidas dürfte laut Pollard auch das Wachstum im Segment Laufschuhe von Nike sprechen, zumal Adidas hier gegenwärtig starkes Wachstum verzeichne. Ähnliches gelte für die Verkaufszahlen von Nike vor der Fußball-WM. Diese lägen um das Zweieinhalbfache über den entsprechenden Werten vor der WM 2022 in Katar. Adidas sei im Fußball und auch als Sponsor stark präsent./bek/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 34,80 auf Tradegate (01. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -8,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 41,42 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +21,62 %/+131,65 % bedeutet.
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Den Ladenhüter "deutscher Spitzenfußball" hat ja künftig Nike an der Backe.....haben ja enorme Gelder aufgewendet, um Adidas rauszukaufen....
👉 verdient direkt nur einen Teil über Trikotverkauf zurück
👉 Hauptwert ist Marke + globale Sichtbarkeit, nicht direkter Profit
Die WM spült Adidas Geld in die Kasse. Deutschlandtrikots werden dreimal so viele wie bei der letzten WM verkauft.