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    Banken-Coup in Spanien

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    ING vor Private-Banking-Deal: 18 Milliarden Euro im Fokus

    ING will 40 Prozent an Singular Bank kaufen und ins spanische Private Banking einsteigen. Warburg Pincus dürfte komplett aussteigen.

    Banken-Coup in Spanien - ING vor Private-Banking-Deal: 18 Milliarden Euro im Fokus
    Foto: OpenAI

    Die niederländische Bank ING Group steht kurz vor dem Abschluss eines Vertrags zur Übernahme einer 40-prozentigen Beteiligung an der spanischen Privatbank Singular Bank, berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Laut dem Bericht würde der Deal, dessen Details noch ausstehen, dazu führen, dass die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus ihre 93-prozentige Beteiligung an Singular verkauft.

    Die Transaktion sei aber noch nicht final, Details stünden noch aus. Ursprünglich hatte die spanische Zeitung Expansión über die Gespräche berichtet. Spannend ist die geplante Eigentümerstruktur: Warburg Pincus soll offenbar komplett aussteigen. Singular-Chef Javier Marín, früher Chef von Santander, und das Management halten rund 7 Prozent und sollen weiter beteiligt bleiben. Neben ING sollen laut Reuters auch eine mexikanische Bank und mehrere Family Offices Teil des neuen Investorenkreises werden. Kein Investor soll mehr als 50 Prozent halten; ING wäre mit 40 Prozent aber der größte Anteilseigner.

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    Für ING wäre Singular ein schneller Zugang zu einem wachsenden Vermögensverwaltungsgeschäft. Singular verwaltet laut Reuters rund 18 Milliarden Euro und hatte 2021 das spanische Wealth-Management-Geschäft von UBS übernommen. Das macht die Bank für größere Häuser attraktiv, weil Private Banking in Europa höhere und stabilere Gebühren verspricht als das klassische Zinsgeschäft. Es gab bereits andere Interessenten. Im Mai meldete Reuters, dass auch Intesa Sanpaolo zu den Bietern gehörte. Warburg Pincus soll damals für seinen Anteil rund 300 Millionen Euro angestrebt haben, Intesas Angebot habe aber deutlich darunter gelegen. Intesa hat den Fokus inzwischen stärker auf die Übernahme von Monte dei Paschi di Siena gelegt.

     

    Warburg Pincus hatte Singular beziehungsweise dessen Vorgänger Self Bank aufgebaut und sucht seit Monaten einen Ausstieg. Cinco Días berichtete im Februar, dass Jefferies mit der Suche nach einem Ersatzinvestor beauftragt wurde. Damals lag die kolportierte Bewertung bei mehr als 200 Millionen Euro, teils war von bis zu 300 Millionen Euro die Rede.

    Die Aktie von ING ist am Mittwoch (11 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,53 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 27,45 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 27,37EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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    Banken-Coup in Spanien ING vor Private-Banking-Deal: 18 Milliarden Euro im Fokus ING will 40 Prozent an Singular Bank kaufen und ins spanische Private Banking einsteigen. Warburg Pincus dürfte komplett aussteigen.
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