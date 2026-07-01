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    AKTIE IM FOKUS

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    Rheinmetall starten nach jüngstem Einbruch dynamisch in den Juli

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktien stiegen zum Julibeginn kräftig
    • Kurs sprang auf 1.042 Euro über runde Marke zurück
    • Juni endete mit minus 23,5 Prozent und Abwärtstrend
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall starten nach jüngstem Einbruch dynamisch in den Juli
    Foto: 472849734

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben ihre Erholung zum Beginn des Juli dynamisch fortgesetzt. Dabei gewannen die Papiere des Dax-Konzerns 5 Prozent und kehrten mit 1.042 Euro über die runde Marke zurück. Trotz einiger stabilerer Tage zum Ende des Vormonats blieb der Juni mit minus 23,5 Prozent jedoch klar negativ.

    Erst in der Vorwoche hatte die Anleger geschockt, dass das deutsche Verteidigungsministerium das milliardenschwere Rüstungsprojekt für sechs Fregatten des Typs F126 beendet hat. Zur Rettung des Projekts hatte sich Rheinmetall ins Spiel gebracht. Experten sahen folglich einen Rückschlag für die Rheinmetall-Ambitionen im Marine-Geschäft. Aber "keinen Schiffbruch" für den Konzern, wie Holger Schmidt von der DZ Bank betont hatte.

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    Insgesamt währt die Kurskorrektur von Rheinmetall aber schon länger, das Rekordhoch von 2.008 Euro stammt aus dem Herbst 2025. Nach einem Erholungsversuch Mitte Januar dieses Jahres sind die Papiere im steten Abwärtstrend. Genährt wird dieser von Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände sowie das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten./ag/bek

    Rheinmetall

    +4,11 %
    -13,84 %
    -22,90 %
    -32,15 %
    -44,06 %
    +301,36 %
    +1.095,28 %
    +1.762,27 %
    +44.923,74 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 1.027 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -13,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 47,73 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.425,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von +24,62 %/+67,75 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss aktueller Nachrichten auf Kurs und Bewertung von Rheinmetall: KNDS-IPO-Unsicherheit treibt kurzfristig, neue Aufträge (Ukraine, NATO, Lettland, Marine/Laser) und starke Quartalszahlen stützen das Fundament; Managementkäufe und Kursziele um/über 1000 € signalisieren Optimismus. Gleichzeitig sorgten gestrichene Schiffsbauprojekte, Analystenkürzungen und Umsetzungsrisiken sowie technische Marken (Support bei 902,50 €, Bedeutung der 50‑Tage‑Linie) für Warnhinweise.

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    dpa-AFX
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