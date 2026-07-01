Microsoft möchte weiteres KI-Rechenzentrum in NRW bauen
- Microsoft plant viertes KI-Rechenzentrum Grevenbroich
- Unbekannte Investitionshöhe, möglich rund eine Milliarde
- Tausende Arbeitsplätze und Zulieferer könnten entstehen
GREVENBROICH (dpa-AFX) - Der US-Technologiekonzern Microsoft stockt seine milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren in NRW auf und plant eine vierte Anlage im Rheinischen Revier. Man wolle einen zusätzlichen Standort in Grevenbroich bauen, teilte das Unternehmen mit. Hierfür habe man einen Kaufvertrag unterzeichnet. Der steht allerdings unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung. Das Rheinische Revier ist die Kohle-Abbauregion westlich von Köln, die wegen des Kohle-Ausstiegs im Umbruch ist.
Die Investitionssumme wurde nicht mitgeteilt; es könnte ein hoher dreistelliger Millionen-Euro-Betrag sein oder vielleicht sogar etwa eine Milliarde Euro. Für die drei anderen, 2024 eingeleiteten Vorhaben für Rechenzentren in der Braunkohle-Region westlich von Köln investiert Microsoft 3,2 Milliarden Euro.
Von diesem Betrag fließt aber noch Geld ab für eine Kapazitätserweiterung eines bereits bestehenden Frankfurter Microsoft-Standorts und für Schulungsprogramme, um den Umgang der Öffentlichkeit mit Künstlicher Intelligenz zu verbessern. Für die Standorte in Bedburg und Bergheim wurden bereits Baugenehmigungen erteilt, in Elsdorf wird die Erlaubnis noch erwartet. Sollte bei dem Grevenbroicher Vorhaben alles planmäßig laufen, könnte das Rechenzentrum in den frühen 2030er Jahren in Betrieb gehen.
Tausende Jobs könnten entstehen
Im Digitalzeitalter werden externe Server immer wichtiger, die Datenmengen steigen rapide. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz steigern die Nachfrage nach rasant schneller Datenverarbeitung zusätzlich. Als potenzielle Kunden hat Microsoft Industriekonzerne aus NRW im Blick. Die Entscheidung für den vierten Standort begründet der US-Konzern mit einer hohen Nachfrage.
"Nordrhein-Westfalen ist für Microsoft eine strategisch wichtige Cloud- und KI-Region", sagt Microsoft-Deutschlandchefin Agnes Heftberger. Mit Blick auf Grevenbroich sagte sie: "Diese Erweiterung bedeutet zusätzliche Investitionen in die lokale Infrastruktur und in die Menschen, die dort leben und arbeiten."
An zwei der drei bisher bekannten Standorten wird damit gerechnet, dass jeweils mehrere Hundert Arbeitsplätze für den Betrieb entstehen und jeweils circa 2500 Jobs anderer Firmen, die sich rund um die Rechenzentren ansiedeln. Einen ähnlichen Job-Booster könnte es in der 69.000-Einwohner-Stadt Grevenbroich geben.
Die Investition sende ein wichtiges Signal für das gesamte Rheinische Revier, sagte Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen (SPD). Der Strukturwandel brauche konkrete Projekte, Investitionen und Zukunftsperspektiven. "Ein Rechenzentrum dieser Größenordnung unterstreicht, dass Grevenbroich bereit ist, die digitale Transformation als moderner, zukunftsorientierter und verlässlicher Standort mitzugestalten." Der Sozialdemokrat hofft auf mehr: "Solche Investitionen können weit über den Standort hinaus Wirkung entfalten und die Aufmerksamkeit neuer Unternehmen auf unsere Stadt lenken."/wdw/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 332,3 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +53,20 %/+92,25 % bedeutet.
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Bin seit 315 Euro frisch dabei, so günstig in Sachen KGV war die Aktie lange nicht mehr. Hoffe der Boden ist nahe.
Microsoft erzielt seit Jahren außergewöhnliche Margen: Die Bruttomarge liegt bei rund 69 %, die operative Marge bei etwa 45 % und die Nettomarge bei rund 36 %. Gleichzeitig erwirtschaftet das Unternehmen jährlich einen freien Cashflow von über 75 Milliarden US-Dollar und verfügt über liquide Mittel sowie kurzfristige Anlagen von deutlich über 100 Milliarden US-Dollar.
Diese enorme Ertragskraft macht den Unterschied. Microsoft muss KI-Investitionen nicht auf Pump finanzieren, sondern kann sie aus dem laufenden Geschäft stemmen. Mit Azure, Microsoft 365, GitHub und Copilot besitzt das Unternehmen zudem mehrere Plattformen, über die sich diese Milliardeninvestitionen langfristig monetarisieren lassen.
Deshalb sehe ich die hohen KI-Ausgaben nicht als Belastung, sondern als strategische Investition in das nächste Jahrzehnt – und Microsoft gehört finanziell zu den wenigen Unternehmen weltweit, die sich das in dieser Größenordnung leisten können.
Die Sorge: Microsoft steckt gerade gigantische Summen in KI (190 Mrd $ pro Jahr). Diese Investitionen muss man über die Jahre abschreiben — das ist ein Kostenblock, der bis 2030 von ~30 auf ~130 Mrd $ pro Jahr steigt. Also 100 Mrd $ zusätzliche Kosten jedes Jahr.
Die Frage: Schafft Microsoft genug Wachstum, um diese 100 Mrd $ Zusatzkosten zu verdauen und trotzdem mehr Gewinn zu machen als heute?
Die Antwort: Ja. Rein rechnerisch müsste Microsoft bis 2030 auf ~558 Mrd $ Umsatz kommen, damit es aufgeht. Microsoft wächst aber aktuell schon mit ~16-18% pro Jahr — und landet bei diesem Tempo bei ~590 Mrd $. Also mehr als nötig. Der Gewinn würde von ~102 Mrd $ heute auf ~214 Mrd $ steigen. Dass die Nachfrage da ist, zeigt der Auftragsbestand von 627 Mrd $.
Der eigentliche Haken: Das Problem ist nicht der Gewinn — der wächst. Das Problem ist die Kapitaleffizienz. Microsoft muss immer mehr Kapital binden (Rechenzentren, Chips), um diesen Gewinn zu erzielen. Früher war Microsoft eine kapitalleichte Software-Firma mit ~30% Kapitalrendite. Jetzt wird es ein kapitalintensiver Infrastruktur-Konzern, dessen Kapitalrendite sinkt — auch wenn der absolute Gewinn weiter steigt.
In einem Satz: Microsoft verdient 2030 absolut mehr Geld, aber es muss dafür viel mehr Kapital einsetzen — die Firma wird größer und gewinnstärker, aber weniger effizient. ---> Das wird oft weniger hoch bewertetet (multiple, P/E usw)...ggfs. auch weniger CAGR bei DIV möglich und buyback