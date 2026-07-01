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    Microsoft möchte weiteres KI-Rechenzentrum in NRW bauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft plant viertes KI-Rechenzentrum Grevenbroich
    • Unbekannte Investitionshöhe, möglich rund eine Milliarde
    • Tausende Arbeitsplätze und Zulieferer könnten entstehen
    Microsoft möchte weiteres KI-Rechenzentrum in NRW bauen
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    GREVENBROICH (dpa-AFX) - Der US-Technologiekonzern Microsoft stockt seine milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren in NRW auf und plant eine vierte Anlage im Rheinischen Revier. Man wolle einen zusätzlichen Standort in Grevenbroich bauen, teilte das Unternehmen mit. Hierfür habe man einen Kaufvertrag unterzeichnet. Der steht allerdings unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung. Das Rheinische Revier ist die Kohle-Abbauregion westlich von Köln, die wegen des Kohle-Ausstiegs im Umbruch ist.

    Die Investitionssumme wurde nicht mitgeteilt; es könnte ein hoher dreistelliger Millionen-Euro-Betrag sein oder vielleicht sogar etwa eine Milliarde Euro. Für die drei anderen, 2024 eingeleiteten Vorhaben für Rechenzentren in der Braunkohle-Region westlich von Köln investiert Microsoft 3,2 Milliarden Euro.

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    Von diesem Betrag fließt aber noch Geld ab für eine Kapazitätserweiterung eines bereits bestehenden Frankfurter Microsoft-Standorts und für Schulungsprogramme, um den Umgang der Öffentlichkeit mit Künstlicher Intelligenz zu verbessern. Für die Standorte in Bedburg und Bergheim wurden bereits Baugenehmigungen erteilt, in Elsdorf wird die Erlaubnis noch erwartet. Sollte bei dem Grevenbroicher Vorhaben alles planmäßig laufen, könnte das Rechenzentrum in den frühen 2030er Jahren in Betrieb gehen.

    Tausende Jobs könnten entstehen

    Im Digitalzeitalter werden externe Server immer wichtiger, die Datenmengen steigen rapide. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz steigern die Nachfrage nach rasant schneller Datenverarbeitung zusätzlich. Als potenzielle Kunden hat Microsoft Industriekonzerne aus NRW im Blick. Die Entscheidung für den vierten Standort begründet der US-Konzern mit einer hohen Nachfrage.

    "Nordrhein-Westfalen ist für Microsoft eine strategisch wichtige Cloud- und KI-Region", sagt Microsoft-Deutschlandchefin Agnes Heftberger. Mit Blick auf Grevenbroich sagte sie: "Diese Erweiterung bedeutet zusätzliche Investitionen in die lokale Infrastruktur und in die Menschen, die dort leben und arbeiten."

    An zwei der drei bisher bekannten Standorten wird damit gerechnet, dass jeweils mehrere Hundert Arbeitsplätze für den Betrieb entstehen und jeweils circa 2500 Jobs anderer Firmen, die sich rund um die Rechenzentren ansiedeln. Einen ähnlichen Job-Booster könnte es in der 69.000-Einwohner-Stadt Grevenbroich geben.

    Die Investition sende ein wichtiges Signal für das gesamte Rheinische Revier, sagte Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen (SPD). Der Strukturwandel brauche konkrete Projekte, Investitionen und Zukunftsperspektiven. "Ein Rechenzentrum dieser Größenordnung unterstreicht, dass Grevenbroich bereit ist, die digitale Transformation als moderner, zukunftsorientierter und verlässlicher Standort mitzugestalten." Der Sozialdemokrat hofft auf mehr: "Solche Investitionen können weit über den Standort hinaus Wirkung entfalten und die Aufmerksamkeit neuer Unternehmen auf unsere Stadt lenken."/wdw/DP/stw

    Microsoft

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 332,3 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +53,20 %/+92,25 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der hohen KI‑Investitionen für Kurs und Bewertung von Microsoft. Diskutiert werden die jüngste Kurskorrektur (~40% unter ATH), das Risiko eines weiteren Rutsches bis ~200 USD, das KGV von ~20, die Bedeutung des Free Cashflow nach Capex und starker Margen als Bewertungsanker sowie Streit, ob KI langfristig profitabel ist oder eher Zulieferer profitieren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microsoft eingestellt.

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    dpa-AFX
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