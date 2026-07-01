Juni war billigster Tankmonat seit Beginn des Iran-Kriegs

Der Rückgang zum Mai geht dabei vor allem auf die durch die Entspannung im Nahen Osten gesunkenen Rohölpreise zurück, der Rückgang zum April zudem auf den Tankrabatt. Letzterer ist um Mitternacht ausgelaufen - im Juli könnten die Preise also wieder höher ausfallen./ruc/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 5,34 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 82,47 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von +12,21 %/+30,91 % bedeutet.