Juni war billigster Tankmonat seit Beginn des Iran-Kriegs
- Juni war der billigste Tankmonat seit Iran-Krieg
- Super E10 1,870 €/L, Diesel 1,818 €/L im Schnitt
- Rückgang wegen sinkender Rohölpreise und Tankrabatt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für Autofahrer waren es bessere Zeiten: Der Juni war in Deutschland der billigste Tankmonat seit Ausbruch des Iran-Kriegs. Nach Daten des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,870 Euro. Das waren 11,3 Cent weniger als im Mai und 23,9 Cent weniger als im April, dem bisher teuersten Monat.
Ein Liter Diesel kostete im Monatsschnitt 1,818 Euro. Das waren 17,3 Cent weniger als im Mai und 44,5 Cent weniger als im besonders teuren April.
Der Rückgang zum Mai geht dabei vor allem auf die durch die Entspannung im Nahen Osten gesunkenen Rohölpreise zurück, der Rückgang zum April zudem auf den Tankrabatt. Letzterer ist um Mitternacht ausgelaufen - im Juli könnten die Preise also wieder höher ausfallen./ruc/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 5,34 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 82,47 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von +12,21 %/+30,91 % bedeutet.