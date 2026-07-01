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    Erster Bauabschnitt der Stromtrasse Suedlink fertig

    Für Sie zusammengefasst
    • Erster 37 km Erdkabelabschnitt in Scheeßel fertig
    • Rund 700 km Gleichstromtrasse verbindet Nord und Süd
    • Transport von Windstrom zu Industriezentren ab 2028
    Erster Bauabschnitt der Stromtrasse Suedlink fertig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SCHEESSEL (dpa-AFX) - Nach gut zwei Jahren Bauzeit ist der erste Abschnitt der Stromtrasse Suedlink fertiggestellt. In Scheeßel (Landkreis Rotenburg) wurde das erste Teilstück offiziell abgeschlossen, wie der Netzbetreiber Tennet mitteilte. Das 37 Kilometer lange Teilstück zwischen Scheeßel und der Grenze zum Landkreis Stade sei zudem der erste reine Erdkabelabschnitt. Vier Kabel wurden dafür im Boden verlegt.

    Suedlink soll künftig über rund 700 Kilometer Gleichstrom zwischen dem Norden und dem Süden Deutschlands transportieren. Über die Leitung soll ab 2028 vor allem Strom aus Windparks im Norden zu Industriestandorten gelangen. Die Trasse werde erneuerbare Energie künftig dorthin bringen, wo sie gebraucht werde, sagte Tennet-Managerin Ina Kamps mit Blick auf den feierlichen Bauabschluss, zu dem auch Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer angekündigt war.

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    Minister: Suedlink soll Strompreise senken

    "Der für die Entlastung aller Stromkunden so wichtige Suedlink kommt nun mit der Fertigstellung des ersten Teilstücks einen entscheidenden Schritt voran", sagte Meyer laut Mitteilung. Die Trasse sei ein Kernstück für ein klimaneutrales Deutschland und werde helfen, die Stromkosten in Deutschland deutlich zu verringern, so der Grünen-Politiker.

    Mit dem Bau des nun fertiggestellten Abschnitts war im Frühjahr 2024 begonnen worden. In der Nähe von Zeven (Landkreis Rotenburg) starteten damals die ersten Tiefbauarbeiten, im Herbst 2024 wurden die ersten Kabel verlegt. Für das nun fertiggestellte Teilstück erfolgten 56 Spülbohrungen zur Unterquerung von Gewässern, Straßen und der Autobahn 1.

    Insgesamt verläuft die Stromautobahn von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Thüringen bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Erst vor wenigen Tagen war zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen ein Tunnel zur Unterquerung der Elbe fertiggestellt worden./fjo/DP/stw

     

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    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,20 auf Tradegate (01. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

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    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 46,94 Mrd..

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    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -4,66 %/+34,60 % bedeutet.





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