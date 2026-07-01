Donald Trump legt milliardenschwere Krypto-Einnahmen offen

Damit übertreffen seine Krypto-Einnahmen sämtliche anderen Einkommensquellen deutlich und rücken erneut die Debatte über mögliche Interessenkonflikte zwischen politischem Amt und privaten Geschäftsaktivitäten in den Fokus.

US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen seiner jährlichen Finanzoffenlegung außergewöhnlich hohe Einnahmen aus dem Kryptosektor bekannt gegeben. Die am Dienstag vom US Office of Government Ethics veröffentlichte Erklärung zeigt, dass Trump im Jahr 2025 mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar aus Kryptowährungen, Token-Verkäufen und weiteren Digital-Asset-Geschäften erzielt hat.

Memecoin und World Liberty Financial treiben Milliarden-Einnahmen

Den größten Einzelposten stellt Trumps Memecoin-Geschäft dar. Über seine Gesellschaft CIC Digital LLC erzielte der Präsident Einnahmen in Höhe von rund 636 Millionen US-Dollar. Nahezu der gesamte Betrag stammt aus Lizenzgebühren im Rahmen einer Vereinbarung mit Celebration Coins.

Der Token TRUMP war wenige Tage vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 auf der Solana-Blockchain gestartet. Innerhalb weniger Stunden erreichte die Kryptowährung eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe und entwickelte sich zu einem der spektakulärsten Memecoin-Starts überhaupt.

Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an. Nach dem anfänglichen Höhenflug verlor der Coin massiv an Wert und notiert inzwischen bei rund 1,66 US-Dollar. Gegenüber seinem Rekordhoch vom 19. Januar 2025 entspricht dies einem Kursverlust von rund 98 Prozent. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf nur noch 394 Millionen US-Dollar.

Neben dem Memecoin spielte auch World Liberty Financial eine zentrale Rolle für Trumps Krypto-Einnahmen. Das dezentrale Finanz- und Stablecoin-Unternehmen, das gemeinsam mit seinen Söhnen sowie Geschäftspartnern aufgebaut wurde, brachte laut Offenlegung mehr als 594 Millionen US-Dollar aus Token-Verkäufen ein.

Zusätzlich erzielte Trump fast 197 Millionen US-Dollar durch den Verkauf einer Beteiligung an Stablecoin Holdco.

Bitcoin- und Ethereum-Bestände im Millionenwert

Neben den laufenden Einnahmen verfügt Trump auch über erhebliche Bestände an digitalen Vermögenswerten. Laut der Offenlegung hält der US-Präsident Bitcoin im Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen Ethereum-Bestände im Wert zwischen 5 und 25 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptowährungen.

Auch CIC Digital verwaltet digitale Wallets mit Kryptowährungen im Gesamtwert von mindestens 60 Millionen US-Dollar.

Kryptowährungen werden zur wichtigsten Einnahmequelle

Die Finanzoffenlegung zeigt, wie stark sich Trumps Geschäftsschwerpunkt in Richtung Kryptowährungen verlagert hat. Mit Einnahmen von mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar aus Krypto-Projekten übertrafen diese seine traditionellen Geschäftsbereiche bei Weitem. Zum Vergleich: Sein Luxusresort Mar-a-Lago erwirtschaftete rund 77 Millionen US-Dollar, während sein Golfclub in Nord-Virginia etwa 25 Millionen US-Dollar einbrachte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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