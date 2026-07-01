🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    Krypto-Kasse klingelt

    2241 Aufrufe 2241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Donald Trump legt milliardenschwere Krypto-Einnahmen offen

    Mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar hat der US-Präsident 2025 mit digitalen Vermögenswerten verdient. Damit ist Krypto seine größte Einnahmequelle.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto-Kasse klingelt - Donald Trump legt milliardenschwere Krypto-Einnahmen offen
    Foto: Dall-E

    US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen seiner jährlichen Finanzoffenlegung außergewöhnlich hohe Einnahmen aus dem Kryptosektor bekannt gegeben. Die am Dienstag vom US Office of Government Ethics veröffentlichte Erklärung zeigt, dass Trump im Jahr 2025 mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar aus Kryptowährungen, Token-Verkäufen und weiteren Digital-Asset-Geschäften erzielt hat.

    Damit übertreffen seine Krypto-Einnahmen sämtliche anderen Einkommensquellen deutlich und rücken erneut die Debatte über mögliche Interessenkonflikte zwischen politischem Amt und privaten Geschäftsaktivitäten in den Fokus.

    Memecoin und World Liberty Financial treiben Milliarden-Einnahmen

    Den größten Einzelposten stellt Trumps Memecoin-Geschäft dar. Über seine Gesellschaft CIC Digital LLC erzielte der Präsident Einnahmen in Höhe von rund 636 Millionen US-Dollar. Nahezu der gesamte Betrag stammt aus Lizenzgebühren im Rahmen einer Vereinbarung mit Celebration Coins.

    Der Token TRUMP war wenige Tage vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 auf der Solana-Blockchain gestartet. Innerhalb weniger Stunden erreichte die Kryptowährung eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe und entwickelte sich zu einem der spektakulärsten Memecoin-Starts überhaupt.

    Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an. Nach dem anfänglichen Höhenflug verlor der Coin massiv an Wert und notiert inzwischen bei rund 1,66 US-Dollar. Gegenüber seinem Rekordhoch vom 19. Januar 2025 entspricht dies einem Kursverlust von rund 98 Prozent. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf nur noch 394 Millionen US-Dollar.

    Neben dem Memecoin spielte auch World Liberty Financial eine zentrale Rolle für Trumps Krypto-Einnahmen. Das dezentrale Finanz- und Stablecoin-Unternehmen, das gemeinsam mit seinen Söhnen sowie Geschäftspartnern aufgebaut wurde, brachte laut Offenlegung mehr als 594 Millionen US-Dollar aus Token-Verkäufen ein.

    Zusätzlich erzielte Trump fast 197 Millionen US-Dollar durch den Verkauf einer Beteiligung an Stablecoin Holdco.

     

    Bitcoin- und Ethereum-Bestände im Millionenwert

    Neben den laufenden Einnahmen verfügt Trump auch über erhebliche Bestände an digitalen Vermögenswerten. Laut der Offenlegung hält der US-Präsident Bitcoin im Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen Ethereum-Bestände im Wert zwischen 5 und 25 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptowährungen.

    Auch CIC Digital verwaltet digitale Wallets mit Kryptowährungen im Gesamtwert von mindestens 60 Millionen US-Dollar.

    Kryptowährungen werden zur wichtigsten Einnahmequelle

    Die Finanzoffenlegung zeigt, wie stark sich Trumps Geschäftsschwerpunkt in Richtung Kryptowährungen verlagert hat. Mit Einnahmen von mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar aus Krypto-Projekten übertrafen diese seine traditionellen Geschäftsbereiche bei Weitem. Zum Vergleich: Sein Luxusresort Mar-a-Lago erwirtschaftete rund 77 Millionen US-Dollar, während sein Golfclub in Nord-Virginia etwa 25 Millionen US-Dollar einbrachte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto-Kasse klingelt Donald Trump legt milliardenschwere Krypto-Einnahmen offen Mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar hat der US-Präsident 2025 mit digitalen Vermögenswerten verdient. Damit ist Krypto seine größte Einnahmequelle.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     