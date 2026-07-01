Nord-Ostsee-Kanal bleibt bis 2030 günstiger

BERLIN/KIEL (dpa-AFX) - Eine Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bleibt bis Ende 2030 günstiger. "Es ist mir ein wichtiges Anliegen, den Nord-Ostsee-Kanal als zentrale Verkehrsader für die maritime Wirtschaft und die deutschen Seehäfen zu stärken", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Trotz angespannter Haushaltslage finanziere der Bund weiter eine Reduzierung der Befahrungsabgaben. Diese sind damit aus Attraktivitätsgründen weiterhin halbiert.

Das Bundesverkehrsministerium begründete den Schritt mit weiter laufenden Sanierungsarbeiten. Folge seien längere Durchfahrtzeiten und höhere Kosten für die Schifffahrt. Diese möchte der Bund nicht der Schifffahrt aufbürden. Eine Verteuerung der Passage könnte dazu führen, dass Schiffe über den Skagerrak auswichen. Dies würde auch zu einer höheren CO2-Belastung führen.