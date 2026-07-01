ServiceNow Aktie legt zu - 01.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von ServiceNow. Sie steigt um +2,37 % auf 88,94€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ServiceNow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,94€, mit einem Plus von +2,37 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die ServiceNow Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,99 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +2,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,24 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ServiceNow um -33,52 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,64 % 1 Monat -23,24 % 3 Monate -3,99 % 1 Jahr -49,71 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 01.07.2026, 11:31 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,72 Mrd. € wert.

Der anhaltende Abverkauf bei Software-Titeln schafft Einstiegsgelegenheiten – so zum Beispiel beim Architekturspezialisten und TecDAX-Wert Nemetschek.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. IBM notiert im Plus, mit +0,14 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,73 %. Oracle legt um +1,45 % zu

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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