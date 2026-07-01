Carl Zeiss Meditec Aktie heute im Plus (27,20€) - 01.07.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie notiert aktuell bei 27,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,41 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,64 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,20€, mit einem Plus von +2,41 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Carl Zeiss Meditec investiert war, konnte einen Gewinn von +9,80 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +0,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carl Zeiss Meditec eine negative Entwicklung von -32,82 % erlebt.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,67 % 1 Monat +3,38 % 3 Monate +9,80 % 1 Jahr -53,18 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 01.07.2026, 11:31 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Carl Zeiss Meditec

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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