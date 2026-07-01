SUESS MicroTec Aktie legt zu - 01.07.2026

Die SUESS MicroTec Aktie konnte bisher um +2,64 % auf 95,25€ zulegen. Das sind +2,45 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 95,25€, mit einem Plus von +2,64 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SUESS MicroTec Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +81,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -4,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +137,35 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,28 % 1 Monat +0,38 % 3 Monate +81,35 % 1 Jahr +97,30 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 01.07.2026, 11:32 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,52 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,54 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.