Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen nach Unwetterwarnung
- Unwetterwarnung stoppt Abfertigung in München
- Flugbetrieb eingestellt wegen Starkregenwarnung
- DWD warnt vor Starkregen 25 bis 35 l/m² und Hagel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen einer Unwetterwarnung sind am Münchner Flughafen am Vormittag zeitweise keine Maschinen abgefertigt worden. Wegen der Wetterlage sei für 30 Minuten ein Abfertigungsstopp ausgerufen worden, teilte die Betreibergesellschaft auf Nachfrage mit. "Dies geschieht aus Sicherheitsgründen zum Schutz der Passagiere und Beschäftigten vor elektrischen Entladungen."
Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel am Vormittag. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar. "In dieser Zeit dürfen die Flugzeuge nicht be- und entladen werden und Passagiere können nicht aus- oder einsteigen", teilte der Flughafen lediglich mit. "Dieser Umstand verursacht in der Regel auch Verzögerungen im regulären Flugbetrieb."
Der Deutsche Wetterdienst hatte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel gewarnt./fjm/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 9,822 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,78 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -28,67 %/-18,48 % bedeutet.
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Kerosinknappheit ist nur ein blödsin die haben alten Vertrag bis ende August. Lufthansa ist unterbewertet und wird steigen bis September auf 14-17 Euro.
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.
Morgan Stanley hebt Lufthansa hervor und nennt Favoriten im europäischen Transportsektor für 2026
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/morgan-stanley-hebt-lufthansa-hervor-und-nennt-favoriten-im-europaeischen-transportsektor-fuer-2026-ce7e59dcd88df121