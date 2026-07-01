US-Einzelhandelsprimus Walmart mit gemischtem Ausblick

Walmart (US9311421039) hat im Q1-2026 erneut von seiner starken Marktstellung im US-Einzelhandel profitiert. Der Umsatz stieg um 7,3 Prozent auf 177,8 Mrd. US-Dollar und lag damit über den Erwartungen vieler Analysten. Wachstumstreiber blieb vor allem das Onlinegeschäft, dessen Erlöse um 26 Prozent zulegten. Gleichzeitig konnte der weltgrößte Einzelhändler seine Bruttomarge leicht auf 25,1 Prozent verbessern. Der operative Gewinn stieg um sechs Prozent auf 7,6 Mrd. US-Dollar während der Nettogewinn um knapp 19 Prozent auf 5,3 Mrd. US-Dollar zulegte. Weniger erfreulich entwickelte sich der Cashflow: Der operative Mittelzufluss ging um 12 Prozent zurück, der freie Cashflow fiel sogar negativ aus. Walmart investiert weiterhin kräftig in Logistik, Digitalisierung und den Ausbau seines Onlinegeschäfts, um gegenüber Amazon konkurrenzfähig zu bleiben.

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM8P663 bietet beim Preis von 95,90 Euro und einem Cap von 115 US-Dollar bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 5 Euro oder 23 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategien mit 8,1 Prozent Puffer (Dezember)

Etwas mehr Puffer gibt’s durch einen niedrigeren Basispreis mit dem Discounter der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ79FL4: Bei einem Preis von 93,20 Euro begrenzt das Cap bei 110 US-Dollar den Gewinn bei konstanten Wechselkursen auf ca. 3,30 Euro oder 17,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.26 auf oder über Cap notiert. Auch hier Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 11,2 Prozent Puffer (Dezember)

Bei der 3 Monate länger laufenden Strategie mit identischem Cap von 110 US-Dollar der SG mit der ISIN DE000SN6HRB6. Beim Preis von 90 Euro errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 6,50 Euro oder 14,6 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 18.12.26 unter dem Cap, erfolgt auch hier ein Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Für das Gesamtjahr bleibt Walmart vorsichtig optimistisch und erwartet ein Umsatzwachstum von rund 4 Prozent. Angesichts der aktuellen Bewertung erscheint das Potenzial für Kurssteigerungen überschaubar – ein klassischer Ansatzpunkt für Discount-Strategien. Die Zertifikate punkten bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie und können moderate Kursschwächen abpuffern.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Walmart-Aktien oder von Anlageprodukten auf Walmart-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de