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    Rheinmetall, Saab stark

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    Europas Börsen hinken DAX hinterher, Rüstungswerte gefragt – Öl und Gold fallen

    Der DAX hat am Mittwoch die anderen Europabörsen hinter sich gelassen, dank Rheinmetall und Airbus. Die US-Börsen steuern auf einen schwachen Start zu. Die Preise für Rohöl, Gold und Silber geben klar nach.

    Für Sie zusammengefasst
    Rheinmetall, Saab stark - Europas Börsen hinken DAX hinterher, Rüstungswerte gefragt – Öl und Gold fallen
    Foto: Boris Roessler/dpa

    DAX & Europa: Atempause an der 25.000er-Marke

    Nach den deutlichen Gewinnen zum Quartalsende hat der deutsche Leitindex zur Wochenmitte seine Gewinne weiter ausgebaut, wenn auch nur leicht. Damit konnte er sich von den anderen europäischen Leitindizes absetzen, die allesamt schwächer tendierten.

    Aktuell (Stand: 11:20 Uhr) zieht der DAX um 0,3 Prozent an auf 25.066 Zähler und hält sich damit über der Marke von 25.000 Punkten, um die er seit Wochen pendelt. Größte Gewinner sind Rheinmetall (+4,1 %) und MTU Aero, gefolgt von Airbus (+2,0 %). Europaweit sind Rüstungswerte gefragt. In der zweiten Reihe verteuern sich Nemetschek um 1,7 Prozent. Techische Indikationen sprechen für einen Kauf der Software-Aktie.

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    Titel von Adidas fallen hingegen um 1,7 Prozent zurück. Die Aktie leidet darunter, dass der US-Konkurrent Nike nachbörslich mit einem Umsatzrückgang und einer vorsichtigen Prognose aufgrund eines "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfelds" enttäuscht hat (Aktie fällt nachbörslich bis zu 8,0 Prozent). Aktien von Siemens werden von Gewinnmitnahmen belastet und sinken um 1,1 Prozent. Die Aktie des DAX-Schwergewichts war nach positiven Analystenstimmen am Dienstag auf neue Rekordhochs geklettert.

    Der breit aufgestellte Stoxx 600 fällt 0,2 Prozent zurück, während es für den Euro-Stoxx-50 um 0,2 Prozent abwärts geht. In Stockholm klettern die Anteile von Saab um 3,9 Prozent. Der Rüstungskonzern liefert 16 Gripen-E-Jets an die Ukraine. Der 3,3-Milliarden-Euro-Deal soll Kiews Luftverteidigung deutlich stärken.

    Asiatischer Handel: Technologierallye verliert an Schwung

    An den asiatischen Märkten überwog am Mittwoch eine vorsichtige Tendenz, nachdem die jüngste Tech- und KI-Rallye an Dynamik verliert. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent höher, der marktbreite Topix legte ebenfalls zu. Der südkoreanische Kospi geriet hingegen unter Druck und fiel 2,0 Prozent, belastet von Tech-Abverkäufen ausländischer Investoren. Samsung Electronics sackten 5,8 Prozent ab. Chinas Shanghai Composite zeigte sich mit einem Plus von 0,4 Prozent robust.

    US-Vorgaben & Indikationen: Zinsängste flammen auf

    Nachdem die Wall Street das stärkste erste Halbjahr seit fünf Jahren hinter sich hat, herrscht im vorbörslichen US-Handel trübe Stimmung. Die Futures auf den S&P 500 wie auch den Dow Jones verlieren jeweils 0,3 Prozent. Für den den technologielastigen Nasdaq 100 geht es vorbörslich 0,5 Prozent abwärts.

    Zwei fundamentale Belastungsfaktoren dämpfen die Stimmung:

    • Zinspolitik: Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh nehmen die Spekulationen über eine Zinserhöhung bereits im Juli wieder zu (die Wahrscheinlichkeit am Swap-Markt stieg auf rund 36 %). Händler warten gespannt auf Warshs Rede im Rahmen des EZB-Forums am heutigen Mittwoch sowie auf die US-Arbeitsmarktdaten (ADP heute, Non-Farm Payrolls am Donnerstag).
    • Handelspolitik: US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich den Ausstieg aus dem nordamerikanischen Handelsabkommen (USMCA) verkünden, was eine sechsjährige Frist zur Neuverhandlung einleitet und für erhebliche politische Unsicherheit sorgt.

     

    Rohstoffe: Gold bricht ein, Öl stabilisiert sich

    Rohöl: Sowohl Brent-Öl wie auch die US-Sorte WTI büßen aktuell 1,6 Prozent ein auf  71,76 beziehungsweise 68,35 US-Dollar pro Barrel. Zuvor hatte der Ölpreis jedoch den schwersten Quartalsverlust seit dem Jahr 2020 hinnehmen müssen.

    Gold (Spot): Fällt um 0,8 Prozent auf 3.977 US-Dollar pro Unze. Das Edelmetall leidet spürbar unter den restriktiven Zinserwartungen der Fed und verbuchte zuletzt den größten Quartalsverlust seit 13 Jahren. Zusätzlich belastend auf den Ölpreis wirken die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen, obwohl US-Gesandte zu Gesprächen in Doha eingetroffen sind. Silber verbilligt sich um 2,7 Prozent.

    Devisen: Dollar-Stärke drückt den Yen auf 40-Jahres-Tief

    Der US-Dollar zeigt sich im Zuge der gestiegenen US-Anleiherenditen (10-jährige Treasuries bei 4,46 %) bärenstark. Der Euro muss erneut Federn lassen und fällt um 0,3 Prozent auf 1,1396 US-Dollar. Der japanische Yen verharrt auf einem dramatischen 40-Jahres-Tief bei 162,71 JPY je Dollar. Der Markt blickt nervös nach Tokio: Die Notenbank deutete an, eine weitere Abschwächung in Richtung 163 eventuell vorerst zu tolerieren, während offizielle Interventionen zur Stützung der Währung ausbleiben. Der südkoreanische Won (KRW) rutschte mit 1.559,10 Won je Dollar auf den tiefsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2009.

    Krypto: Bitcoin pndelt um 59.000 US-Dollar

    Im Gegensatz zu den traditionellen defensiven Häfen wie Gold zeigt sich der Kryptomarkt am Morgen freundlich. Der Bitcoin legt um rund 0,3 Prozent zu und notiert bei 58.828 US-Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH) tendiert fester und steigt um 0,1 Prozent.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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