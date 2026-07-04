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    Gewinner der Börsengeschichte

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    Jeder Bauer kennt sie – diese Aktie brachte mehr Rendite als Exxon!

    Bringen Traktoren mehr Rendite als Öl? Eine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt jedenfalls, dass die Aktie von John Deere mehr Rendite einbrachte als Exxon Mobil.

    Gewinner der Börsengeschichte - Jeder Bauer kennt sie – diese Aktie brachte mehr Rendite als Exxon!
    Foto: OpenAI - DALLE (KI-Bild)

    Hätte man am 29. Juni 1935 1 US-Dollar in Aktien des US-Landmaschinenherstellers John Deere investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert, wäre man theoretisch am Ende auf einen Anlagewert von 69.886 US-Dollar gekommen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 6.988.538,63 Prozent. 

    Zum Vergleich: John Deere schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti ExxonMobil. Die Exxon-Mobil-Aktie kam im selben Zeitraum lediglich auf eine Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 4.027.183,13 Prozent. Aus einem US-Dollar wären somit 40.273 US-Dollar geworden. Mit Traktoren ließ sich also offenbar mehr verdienen als mit Öl und Gas.

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    Der US-Finanzprofessor Hendrik Bessembinder hat die kumulierte Buy-and-Hold-Rendite von 29.078 US-Aktien untersucht. Dabei stützte er sich auf die umfangreiche Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago, eine der renommiertesten Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten von US-Wertpapieren.

    Für seine Rangliste berechnete Bessembinder den Wert einer fiktiven Investition von 1 US-Dollar, die ein Anleger am 31. Dezember 1925 in die jeweilige Aktie getätigt hätte. Bei Unternehmen, die erst später an die Börse gingen oder für die Kursdaten erst ab einem späteren Zeitpunkt verfügbar waren, setzte die Berechnung entsprechend zu diesem Datum ein. Unterstellt wurde, dass die Aktien bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden fortlaufend reinvestiert wurden. Auf diese Weise bildet die Methodik die gesamte Buy-and-Hold-Rendite ab, einschließlich aller wiederangelegten Ausschüttungen.

    Übrigens landete Altria mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz eins von Bessembinders Studie, gefolgt von Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent, Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent, General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

    Doch auch hier gilt: Frühere Kursgewinne sind keine Garantie für künftige Erträge. Märkte können sich schnell verändern, Risiken neu entstehen. Die weitere Entwicklung der Aktie bleibt daher offen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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